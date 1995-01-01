Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Заболотный – о 10:1 с «Ростовом»: «Была реакция, будто мы совершили преступление»

    Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал об эмоциях после июньского матча РПЛ с «Ростовом» (10:1).

    – Июньскую игру с «Ростовом» ты назвал матчем, который не хочется вспоминать, но от него нельзя уйти. Матч закончился, вы зашли в раздевалку, взяли телефоны – что было дальше?

    – Была реакция, как будто мы совершили преступление, как будто мы подсудимые в суде. Наверное, бездействовать было нельзя – поэтому мы с женой написали пост в инстаграме, пара сотен людей адекватно на него отреагировали, даже в комментариях пошла заруба.

    – А о чем говорили в команде до игры?

    – Утром в день игры мы готовились играть двусторонку – уже была информация, что основа «Ростова» заболела, никто не предполагал, что дальше все пойдет так неадекватно.

    На обеде узнали, что приедут молодые – конечно, все понимали, что будет скандал, Саня Кокорин даже сказал: «Почему в моей карьере все всегда так?» Его можно понять – у него на носу был 100-й гол, а тут такое совпадение.

    Перед матчем мы никого не разбирали, а Федотов сказал, что нам нужно получить нагрузку и сохранить игровые кондиции. Первая минута – мы пропускаем, стадион радуется голу. Конечно, мы очень завелись.

    Все обсуждали, что я затолкал ребенка в ворота при первом голе. Это был игровой момент – что мне было делать? Была борьба, если судья зафиксировал бы нарушение, я бы поднял руки, извинился бы перед пацаном и сказал, что перегнул. Судья, ВАР посчитали, что все в пределах правил.

    Улыбки были, не буду спорить – после гола Кокорина. Возвращаемся к обеду – конечно, мы немного потравили Саню, что его сотый гол пришелся на такую игру, хотя действительно все были рады.

    Я радовался своим голам – сжимал руки в кулак, этого тоже не буду отрицать. Но я не забивал несколько месяцев, не забил пенальти в том матче – просто многое выплеснулось именно после тех голов.

    Дальше мы неплохо сыграли с «Зенитом», я забил – кто об этом говорил? Конечно, таких матчей, как с «Ростовом», быть не должно, но я искренне не понимаю, в чем виноваты футболисты «Сочи», – сказал Заболотный в интервью Sports.ru.

    • За «Ростов» играли футболисты молодежного состава и воспитанники академии.
    • В том матче Заболотный оформил дубль.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:43
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1353

      Lenin26 23 минуты назад

      Честно,я его понимаю,не его вина что приехали молодые пацаны,не его вина ,что Ростов не захотел принимать технарь,он выполнял свою работу за которую ему платят,я думаю и пацаны молодые всё прекрасно понимали когда ехали на игру,другой вопрос на который надо было заострять внимание ,это кто допустил такое,директор клуба Ростов,врачи команды,игроки,руководство РПЛ?!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3399

      Cleaner 1 час назад

      10:1. Да вы молодцы! Одержали ВОЛЕВУЮ победу!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      NewLife 1 час назад

      Птичьими мозгами до сих пор не понял, что разгром детской команды - это моральное преступление.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6584

      FanatSerj 1 час назад

      Ну не преступление,вас то думаю тоже не сильно спрашивали, а кто бы начал возражать сразу бы из клуба вылетел, понятно, что никому это не надо свои "яйца" тут никто не покажет.
      Но вот именно ты Антон, ты так радовался голам, как будто на ЧМ их забиваешь Французам, а не юношеской команде 8-й, 9-й, какой это был по счёту гол в том матче?
      Вот поэтому даже от адекватных болел ИМЕННО тебе тоже прилетело.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7957

      JTherry 1 час назад

      "...мы неплохо сыграли с «Зенитом», я забил – кто об этом говорил? Конечно, таких матчей, как с «Ростовом», быть не должно, но я искренне не понимаю, в чем виноваты футболисты "Сочи"
      ...против своего "барина" Сочи просто раздвигали ягодицы (фарм-клуб привык к этой "позе"), а не играли (вассал - знай свое место)... на матч с детьми из Ростова Сочи подставил Ротен, слуга всех господ, вышележащих по служебной лестнице... Ростов на тот момент слишком высоко взлетел, вот его и опустили (ковид - в помощь) а сейчас, заставили продать игроков, чтобы жить по средствам...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3045

      serhio80 2 часа назад

      ну забили 3-4 и катали бы, а не стату набивали

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1353

      Lenin26 > serhio80 21 минуту назад

      В таком случае Ростов просто согласился бы на технарь и пацанов бы не мучались,и статистику не кому бы не набивали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5083

      maior-60 2 часа назад

      Видимо мечту греет: вот еще бы с детьми из других команд поиграть.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25242

      oyabun 2 часа назад

      А когда взрослые дядьки глумятся над детьми, это не преступление?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1353

      Lenin26 > oyabun 17 минут назад

      а не кто и не глумился,когда Зенит Урал 7-1,то же что ли глумилися Зенит!?!Наоборот их восприняли серьёзно,проявили уважение к пацанам.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79923
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru