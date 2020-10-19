Заболотный – о 10:1 с «Ростовом»: «Была реакция, будто мы совершили преступление»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал об эмоциях после июньского матча РПЛ с «Ростовом» (10:1).

– Июньскую игру с «Ростовом» ты назвал матчем, который не хочется вспоминать, но от него нельзя уйти. Матч закончился, вы зашли в раздевалку, взяли телефоны – что было дальше?

– Была реакция, как будто мы совершили преступление, как будто мы подсудимые в суде. Наверное, бездействовать было нельзя – поэтому мы с женой написали пост в инстаграме, пара сотен людей адекватно на него отреагировали, даже в комментариях пошла заруба.

– А о чем говорили в команде до игры?

– Утром в день игры мы готовились играть двусторонку – уже была информация, что основа «Ростова» заболела, никто не предполагал, что дальше все пойдет так неадекватно.

На обеде узнали, что приедут молодые – конечно, все понимали, что будет скандал, Саня Кокорин даже сказал: «Почему в моей карьере все всегда так?» Его можно понять – у него на носу был 100-й гол, а тут такое совпадение.

Перед матчем мы никого не разбирали, а Федотов сказал, что нам нужно получить нагрузку и сохранить игровые кондиции. Первая минута – мы пропускаем, стадион радуется голу. Конечно, мы очень завелись.

Все обсуждали, что я затолкал ребенка в ворота при первом голе. Это был игровой момент – что мне было делать? Была борьба, если судья зафиксировал бы нарушение, я бы поднял руки, извинился бы перед пацаном и сказал, что перегнул. Судья, ВАР посчитали, что все в пределах правил.

Улыбки были, не буду спорить – после гола Кокорина. Возвращаемся к обеду – конечно, мы немного потравили Саню, что его сотый гол пришелся на такую игру, хотя действительно все были рады.

Я радовался своим голам – сжимал руки в кулак, этого тоже не буду отрицать. Но я не забивал несколько месяцев, не забил пенальти в том матче – просто многое выплеснулось именно после тех голов.

Дальше мы неплохо сыграли с «Зенитом», я забил – кто об этом говорил? Конечно, таких матчей, как с «Ростовом», быть не должно, но я искренне не понимаю, в чем виноваты футболисты «Сочи», – сказал Заболотный в интервью Sports.ru.