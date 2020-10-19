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  • Заболотный – о 10:1 с «Ростовом»: «Была реакция, будто мы совершили преступление»

Заболотный – о 10:1 с «Ростовом»: «Была реакция, будто мы совершили преступление»

19 октября 2020, 13:43
22

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал об эмоциях после июньского матча РПЛ с «Ростовом» (10:1).

– Июньскую игру с «Ростовом» ты назвал матчем, который не хочется вспоминать, но от него нельзя уйти. Матч закончился, вы зашли в раздевалку, взяли телефоны – что было дальше?

– Была реакция, как будто мы совершили преступление, как будто мы подсудимые в суде. Наверное, бездействовать было нельзя – поэтому мы с женой написали пост в инстаграме, пара сотен людей адекватно на него отреагировали, даже в комментариях пошла заруба.

– А о чем говорили в команде до игры?

– Утром в день игры мы готовились играть двусторонку – уже была информация, что основа «Ростова» заболела, никто не предполагал, что дальше все пойдет так неадекватно.

На обеде узнали, что приедут молодые – конечно, все понимали, что будет скандал, Саня Кокорин даже сказал: «Почему в моей карьере все всегда так?» Его можно понять – у него на носу был 100-й гол, а тут такое совпадение.

Перед матчем мы никого не разбирали, а Федотов сказал, что нам нужно получить нагрузку и сохранить игровые кондиции. Первая минута – мы пропускаем, стадион радуется голу. Конечно, мы очень завелись.

Все обсуждали, что я затолкал ребенка в ворота при первом голе. Это был игровой момент – что мне было делать? Была борьба, если судья зафиксировал бы нарушение, я бы поднял руки, извинился бы перед пацаном и сказал, что перегнул. Судья, ВАР посчитали, что все в пределах правил.

Улыбки были, не буду спорить – после гола Кокорина. Возвращаемся к обеду – конечно, мы немного потравили Саню, что его сотый гол пришелся на такую игру, хотя действительно все были рады.

Я радовался своим голам – сжимал руки в кулак, этого тоже не буду отрицать. Но я не забивал несколько месяцев, не забил пенальти в том матче – просто многое выплеснулось именно после тех голов.

Дальше мы неплохо сыграли с «Зенитом», я забил – кто об этом говорил? Конечно, таких матчей, как с «Ростовом», быть не должно, но я искренне не понимаю, в чем виноваты футболисты «Сочи», – сказал Заболотный в интервью Sports.ru.

  • За «Ростов» играли футболисты молодежного состава и воспитанники академии.
  • В том матче Заболотный оформил дубль.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Заболотный Антон Кокорин Александр
Комментарии (22)
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oyabun
1603104802
А когда взрослые дядьки глумятся над детьми, это не преступление?
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maior-60
1603105638
Видимо мечту греет: вот еще бы с детьми из других команд поиграть.
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serhio80
1603105908
ну забили 3-4 и катали бы, а не стату набивали
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JTherry
1603106638
"...мы неплохо сыграли с «Зенитом», я забил – кто об этом говорил? Конечно, таких матчей, как с «Ростовом», быть не должно, но я искренне не понимаю, в чем виноваты футболисты "Сочи" ...против своего "барина" Сочи просто раздвигали ягодицы (фарм-клуб привык к этой "позе"), а не играли (вассал - знай свое место)... на матч с детьми из Ростова Сочи подставил Ротен, слуга всех господ, вышележащих по служебной лестнице... Ростов на тот момент слишком высоко взлетел, вот его и опустили (ковид - в помощь) а сейчас, заставили продать игроков, чтобы жить по средствам...
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FanatSerj
1603107746
Ну не преступление,вас то думаю тоже не сильно спрашивали, а кто бы начал возражать сразу бы из клуба вылетел, понятно, что никому это не надо свои "яйца" тут никто не покажет. Но вот именно ты Антон, ты так радовался голам, как будто на ЧМ их забиваешь Французам, а не юношеской команде 8-й, 9-й, какой это был по счёту гол в том матче? Вот поэтому даже от адекватных болел ИМЕННО тебе тоже прилетело.
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NewLife
1603107784
Птичьими мозгами до сих пор не понял, что разгром детской команды - это моральное преступление.
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Lenin26
1603111727
Честно,я его понимаю,не его вина что приехали молодые пацаны,не его вина ,что Ростов не захотел принимать технарь,он выполнял свою работу за которую ему платят,я думаю и пацаны молодые всё прекрасно понимали когда ехали на игру,другой вопрос на который надо было заострять внимание ,это кто допустил такое,директор клуба Ростов,врачи команды,игроки,руководство РПЛ?!?
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Антибиотик
1603114828
Это не преступление. Но нужно очень низко упасть чтобы утверждаться за счет молодых пацанов. Профессионалы так не поступают. Достаточно было забить штуки четыре и успокоиться.
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GoLenaStop
1603126319
Позор! Глумление над заведомо слабым "в миру" - это уголовное преступление. В спорте - это, по меньшей мере, - неспортивное поведение, связанное с отсутствием элементарной порядочности, чести, совести и достоинства. Всевышний вам судья!.. Ссочи - без уважения!
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Hektor 84
1603130634
Та ты то конечно тот еще голеадор! Пацанам только и можешь забивать. А на тренировке манекен не смог обвести с мячом.
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