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    Газизов: «Сказал Мирзову после гола «Спартаку», что он молодец. После его мяча я был уверен: мы забьем не меньше трех»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, какие слова сказал футболисту «Химок» Резиуану Мирзову после его гола москвичам в 11-м туре РПЛ (2:3). Игрок принадлежит «Спартаку».

    «Мирзов забил. Я ему сказал: «Молодец. Хороший гол забил». После этого момента я сказал, что мы забьем как минимум три. Был уверен», – сказал функционер.

    • «Химки» только благодаря дополнительным показателям не идут в зоне вылета.
    • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
    • Газизов работает в клубе с июля.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3918

      NewLife 1 час назад

      Решил соревноваться в балабольстве с медаедевым.

      0
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      Рейтинг: +85

      mangust4444 3 часа назад

      Газизов знал что по сценарий матча Спартак должен забить 3 гола

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