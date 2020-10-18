Газизов: «Сказал Мирзову после гола «Спартаку», что он молодец. После его мяча я был уверен: мы забьем не меньше трех»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, какие слова сказал футболисту «Химок» Резиуану Мирзову после его гола москвичам в 11-м туре РПЛ (2:3). Игрок принадлежит «Спартаку».

«Мирзов забил. Я ему сказал: «Молодец. Хороший гол забил». После этого момента я сказал, что мы забьем как минимум три. Был уверен», – сказал функционер.