Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Круговой, Кузяев и Дриусси – в старте «Зенита» на матч с «Сочи»; у гостей выйдут Маммана, Нобоа и Заболотный

Круговой, Кузяев и Дриусси – в старте «Зенита» на матч с «Сочи»; у гостей выйдут Маммана, Нобоа и Заболотный

17 октября 2020, 12:47
10

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Сочи» на очный матч 11-го тура РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Терехов, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо.

  • Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
  • Начало – в 14:00 по московскому времени.
  • По итогам десяти туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» – четвертое.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zra78
1602929682
А как судить то??? Ну за старшего походу ,наверно (Отрывок мысли судьи перед матчем)
Ответить
латунный сепаратист
1602929781
а где любимец бабушек карманик и будущий депутат
Ответить
БогажКареры
1602930711
Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 : 29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1 12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - 3 : 1 19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - 0 : 2 26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - 0 : 2 03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - 1 : 1 17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ? 24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ? 31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ? Победителю баттла - хрюприз (мангал)
Ответить
Рубинище
1602930731
Азмуну тоже надо было дать отдохнуть перед ЛЧ.
Ответить
Есь Казарский
1602932328
Мевля рубанет Дриусси на пеналь...
Ответить
seth343
1602934496
Идет очевидный слив зине 3х очков.
Ответить
Главные новости
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
4
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
Все новости
Все новости
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
6
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
12
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
3
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
5
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+