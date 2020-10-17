Круговой, Кузяев и Дриусси – в старте «Зенита» на матч с «Сочи»; у гостей выйдут Маммана, Нобоа и Заболотный

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Сочи» на очный матч 11-го тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун.
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Терехов, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо.
- Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Начало – в 14:00 по московскому времени.
- По итогам десяти туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» – четвертое.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ