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    Круговой, Кузяев и Дриусси – в старте «Зенита» на матч с «Сочи»; у гостей выйдут Маммана, Нобоа и Заболотный

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Сочи» на очный матч 11-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун.

    «Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Терехов, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо.

    • Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
    • Начало – в 14:00 по московскому времени.
    • По итогам девяти туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» – четвертое.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +1174

      Спартак гуно знают все 34 минуты назад

      Лучшего игрока сложно выявить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1842

      seth343 > Спартак гуно знают все 29 минут назад

      В смысле-минус?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1842

      seth343 51 минуту назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Идет очевидный слив зине 3х очков.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4164

      BarStep > seth343 29 минут назад

      это будет в 19 часов..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1842

      seth343 > BarStep 28 минут назад

      Может быть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      Каменный стояк 1 час назад

      Коэффициент на победу Газовика в этом матче - 1,0000000000000000001.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Есь Казарский 1 час назад

      Мевля рубанет Дриусси на пеналь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4926

      Рубинище 1 час назад

      Азмуну тоже надо было дать отдохнуть перед ЛЧ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      БогажКареры 1 час назад

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА
      Подсчет по схеме 5-3-2 :

      29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1
      12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - 3 : 1
      19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - 0 : 2
      26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - 0 : 2
      03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - 1 : 1
      17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ?
      24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ?
      31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ?

      Победителю баттла - хрюприз (мангал)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1210

      латунный сепаратист 2 часа назад

      а где любимец бабушек карманик и будущий депутат

      0
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      Рейтинг: +9055

      ilichkadr > латунный сепаратист 2 часа назад

      Сидит в запасе. Главное, что Дриусси и Азмун в старте и это радует.

      3
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      Рейтинг: +55

      аларм дубль2 > ilichkadr 49 минут назад

      ну тут ясно было кто победит, как только в календарь поглядишь!

      0
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      Рейтинг: +26356

      zra78 2 часа назад

      А как судить то??? Ну за старшего походу ,наверно (Отрывок мысли судьи перед матчем)

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