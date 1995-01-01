Василий Березуцкий: «После завершения карьеры делал то, что раньше было запрещено, – выпивал»

Что естественно, то не безобразно!!
Помощник главного тренера ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил, как расслаблялся после окончания профессиональной карьеры.
«После завершения карьеры три месяца вообще ничего не делал. Делал то, что было, наверное, иногда запрещено, – выпивал. Вечером обязательно после пяти бутылочка вина открывалась, покушал, повалялся, телевизор посмотрел, не спал до четырeх, поездил по разным странам, попутешествовал, что-то посмотрел. В общем, занимался всем тем, что нельзя было делать, когда играл», – рассказал Березуцкий.
- Бывший защитник завершил карьеру в 2018 году.
- Большую ее часть он провел в ЦСКА (2001-2018).
- В тренерский штаб московской команды Василий Березуцкий вошел в августе 2020 года.