Василий Березуцкий: «После завершения карьеры делал то, что раньше было запрещено, – выпивал»

Помощник главного тренера ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил, как расслаблялся после окончания профессиональной карьеры.

«После завершения карьеры три месяца вообще ничего не делал. Делал то, что было, наверное, иногда запрещено, – выпивал. Вечером обязательно после пяти бутылочка вина открывалась, покушал, повалялся, телевизор посмотрел, не спал до четырeх, поездил по разным странам, попутешествовал, что-то посмотрел. В общем, занимался всем тем, что нельзя было делать, когда играл», – рассказал Березуцкий.