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    Василий Березуцкий: «После завершения карьеры делал то, что раньше было запрещено, – выпивал»

    Помощник главного тренера ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил, как расслаблялся после окончания профессиональной карьеры.

    «После завершения карьеры три месяца вообще ничего не делал. Делал то, что было, наверное, иногда запрещено, – выпивал. Вечером обязательно после пяти бутылочка вина открывалась, покушал, повалялся, телевизор посмотрел, не спал до четырeх, поездил по разным странам, попутешествовал, что-то посмотрел. В общем, занимался всем тем, что нельзя было делать, когда играл», – рассказал Березуцкий.

    • Бывший защитник завершил карьеру в 2018 году.
    • Большую ее часть он провел в ЦСКА (2001-2018).
    • В тренерский штаб московской команды Василий Березуцкий вошел в августе 2020 года.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1938

      SIRIUS 2002 36 минут назад

      Что естественно, то не безобразно!!

      0
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      Рейтинг: +79886

      zigbert 1 час назад

      Главное знать меру. Когда человек это понимает сам -все будет нормально.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2100

      neim 1 час назад

      Не вижу в этом ничего плохого. Отдохнул, ну и ладно.Карьера игрока довольно долго не даёт человеку нормально расслабиться без потери физической формы.

      3
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      Рейтинг: +13492

      vladimir-7 2 часа назад

      Правильно сделал, что расслабился, отдохнул, а теперь пора приносить
      пользу клубу ЦСКА в тренерском штабе команды.

      2
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      Рейтинг: +42365

      portero 2 часа назад

      Вася молодец, расслабился хорошо!

      2
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      Рейтинг: +47

      аларм дубль2 2 часа назад

      бабло есть ,что бы не оттянуться то?все бы так сделали,почему сделали?так и делают!

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