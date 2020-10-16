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  • Василий Березуцкий: «После завершения карьеры делал то, что раньше было запрещено, – выпивал»

Василий Березуцкий: «После завершения карьеры делал то, что раньше было запрещено, – выпивал»

16 октября 2020, 17:53
5

Помощник главного тренера ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил, как расслаблялся после окончания профессиональной карьеры.

«После завершения карьеры три месяца вообще ничего не делал. Делал то, что было, наверное, иногда запрещено, – выпивал. Вечером обязательно после пяти бутылочка вина открывалась, покушал, повалялся, телевизор посмотрел, не спал до четырeх, поездил по разным странам, попутешествовал, что-то посмотрел. В общем, занимался всем тем, что нельзя было делать, когда играл», – рассказал Березуцкий.

  • Бывший защитник завершил карьеру в 2018 году.
  • Большую ее часть он провел в ЦСКА (2001-2018).
  • В тренерский штаб московской команды Василий Березуцкий вошел в августе 2020 года.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (5)
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portero
1602861483
Вася молодец, расслабился хорошо!
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vladimir-7
1602861759
Правильно сделал, что расслабился, отдохнул, а теперь пора приносить пользу клубу ЦСКА в тренерском штабе команды.
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zigbert
1602863627
Главное знать меру. Когда человек это понимает сам -все будет нормально.
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SIRIUS 2002
1602866829
Что естественно, то не безобразно!!
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mab1011
1602869237
А Кокорину с Мамаевым и во время карьеры никто не запрещал...
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