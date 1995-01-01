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    Степашин: «Шварц возродит динамовские традиции, которые были еще в Советском Союзе»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какой футбол будет строить Сандро Шварц в московском клубе.

    – Подойдет ли «Динамо» немецкая школа? Говорят, у них все комбинации рассчитаны на компьютере. А «Динамо» – это сила в движении, а не педантизм.

    – Логика Сандро, кстати, как и Желько Бувача, это как раз идти вперед. Играть впереди, поджимать на чужом поле. «Динамо» – это движение. Так что здесь все складывается.

    А дело не в немцах. Немцы, американцы, африканцы – какая разница? Футбол – это игра, где люди чувствуют и понимают друг друга. И я думаю, что те, кто приходит сегодня к нам играть и работать в «Динамо», они скоро будут русскими.

    – То есть Шварц будет по-динамовски игру строить?

    – Безусловно, да. С теми динамовскими традициями, которые были еще в Советском союзе, когда играли Численко и Яшин. В футбол, который нравится зрителям, где самое главное – результат.

    • Шварц заключил с «Динамо» контракт до конца следующего сезона.
    • Команда идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «КП»

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