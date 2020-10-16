Степашин: «Шварц возродит динамовские традиции, которые были еще в Советском Союзе»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какой футбол будет строить Сандро Шварц в московском клубе.

– Подойдет ли «Динамо» немецкая школа? Говорят, у них все комбинации рассчитаны на компьютере. А «Динамо» – это сила в движении, а не педантизм.

– Логика Сандро, кстати, как и Желько Бувача, это как раз идти вперед. Играть впереди, поджимать на чужом поле. «Динамо» – это движение. Так что здесь все складывается.

А дело не в немцах. Немцы, американцы, африканцы – какая разница? Футбол – это игра, где люди чувствуют и понимают друг друга. И я думаю, что те, кто приходит сегодня к нам играть и работать в «Динамо», они скоро будут русскими.

– То есть Шварц будет по-динамовски игру строить?

– Безусловно, да. С теми динамовскими традициями, которые были еще в Советском союзе, когда играли Численко и Яшин. В футбол, который нравится зрителям, где самое главное – результат.

Шварц заключил с «Динамо» контракт до конца следующего сезона.

Команда идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

Шварц: «Я знаю о великих традициях «Динамо». Прочитал немецкую книгу о Льве Яшине – в Германии он легенда»