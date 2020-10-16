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  • Степашин: «Шварц возродит динамовские традиции, которые были еще в Советском Союзе»

Степашин: «Шварц возродит динамовские традиции, которые были еще в Советском Союзе»

16 октября 2020, 11:39
9

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какой футбол будет строить Сандро Шварц в московском клубе.

– Подойдет ли «Динамо» немецкая школа? Говорят, у них все комбинации рассчитаны на компьютере. А «Динамо» – это сила в движении, а не педантизм.

– Логика Сандро, кстати, как и Желько Бувача, это как раз идти вперед. Играть впереди, поджимать на чужом поле. «Динамо» – это движение. Так что здесь все складывается.

А дело не в немцах. Немцы, американцы, африканцы – какая разница? Футбол – это игра, где люди чувствуют и понимают друг друга. И я думаю, что те, кто приходит сегодня к нам играть и работать в «Динамо», они скоро будут русскими.

– То есть Шварц будет по-динамовски игру строить?

– Безусловно, да. С теми динамовскими традициями, которые были еще в Советском союзе, когда играли Численко и Яшин. В футбол, который нравится зрителям, где самое главное – результат.

  • Шварц заключил с «Динамо» контракт до конца следующего сезона.
  • Команда идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

Шварц: «Я знаю о великих традициях «Динамо». Прочитал немецкую книгу о Льве Яшине – в Германии он легенда»

Источник: «КП»
Россия. Премьер-лига Динамо Бувач Желько Шварц Сандро
Комментарии (9)
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plehanov6
1602840790
Напрашивается одно " Ха-ха-ха!" !!! Как человек не зная всех традиций, может их возродить?! То же касается и Тодеску в " Спартаке"!
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DOCTOR PENALTY
1602845336
Редкая демагогия. Такое даже по-пьяни не сформулируешь.
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GreyDM
1602847788
Сказал, как в лужу пукнул)) Немец приезжает в Россию возрождать Советские традиции в Динамо, Молчал бы лучше... А если серьёзно, то Шварц в Динамо- это одновременно и интересно, и рискованно. Как говориться, "Будем посмотреть."
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Brabus71
1602851869
Степашин мелет всякую чушь, а на немца интересно посмотреть
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Garrincha58
1602852754
как же они все надоели всякие степашки и мартышки крем....кие со своими дифирамбами о традициях о духах и вообще сколько можно твердить что мы всех лучше и могучей а на деле как всегда в опе
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Play
1602861382
Ну конечно, кого приглашать возрождать советские традиции как ни немца.
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portero
1602861819
С какого перепуга ему традиции возрождать??? Он тренировать приехал, точнее деньги заработать. Степашин фантанирует...
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zigbert
1602864201
Своими высказываниями Степашин отличается уже не первый раз.
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Ганнибал Лектор
1602866858
Результат, традиции, идти вперед, играть в атакующий футбол... он точно про динаму говорит? Просто результат - позорный проигрыш грузинским любителям, а атакующий футбол - это 7-8 игроков на своей половине поля в игре с Зенитом. И на редкость грубая, грязная игра.
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