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    Шварц: «Я знаю о великих традициях «Динамо». Прочитал немецкую книгу о Льве Яшине – в Германии он легенда»

    Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал свое назначение в команду.

    – В первую очередь меня интересовал состав команды, и я увидел в нем очень много интересных футболистов. Так что предложение поработать с такой молодой и талантливой командой мне показалось крайне привлекательным. Поэтому воспринял всe с радостью.

    — Что вам уже известно о клубе?

    — Я знаю о давних и великих традициях «Динамо». Относительно недавно я прочитал немецкую книгу о Льве Яшине — самом известном игроке моего нового клуба — который также является легендой в Германии. Разговаривал и с Кевином Кураньи. Он рассказал о прекрасном сочетании клубной организации, современной инфраструктуры и серьезных амбиций «Динамо».

    — Уже успели посмотреть матчи? Понимаете, что необходимо делать в первую очередь?

    — Да, я уже посмотрел три последних матча. Надеюсь, вы поймeте меня правильно, но я хочу сперва поговорить о тактике со своими игроками. В целом мне нравятся команды, которые проявляют на поле агрессивность, скорость, целеустремленность и дух.

    — Расскажите о тех, кто будет помогать вам в «Динамо».

    — Во-первых, это Волкан Булут, мой новый ассистент. У него обширный опыт, он работал в «Шальке», «Падерборне» и «Ганновере». Во-вторых, Андрей Воронин – мы вместе играли в «Майнце». Это очень классный нападающий, который всегда отличался отменным пониманием игры и умением выстраивать отношения с молодыми футболистами. Плюс он свободно говорит на немецком и русском.

    — Спортивный директор «Динамо» тоже вам знаком. Это поможет?

    — Да, конечно, то, что Желько в «Динамо», — это очень важно для меня. Мы не пересеклись на поле, но я хорошо знаю его по годам в «Майнце», когда Бувач работал вместе с Юргеном Клоппом. Он невероятно талантлив, когда дело касается организации тренировочного процесса или проработки стратегии на матч. За то время, что мы проработали в «Майнце», у нас сложились доверительные отношения. И я рад, что вновь буду работать вместе с ним теперь в тандеме главный тренер — спортивный директор.

    • Шварц заключил с «Динамо» контракт до конца следующего сезона.
    • Команда идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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