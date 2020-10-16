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    Шатов – о несостоявшемся переходе в «Сочи»: «Это было бы футбольным преступлением»

    Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о несостоявшемся переходе из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

    «В «Сочи» меня отправляли зимой. Ко мне тогда подошел Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в «Сочи» на легкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с «Зенитом». На что я сказал, что готов подписать контракт с Петербургом, но в «Сочи» я ни при каких условиях не поеду.

    А что мне там делать, когда я могу остаться в «Зените», бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это всe променять на три месяца в «Сочи»? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением.

    Я общался гендиректором клуба Рубашко, которому сказал, что пойду в «Сочи» только на полноценный контракт и на ту зарплату, которая у меня в «Зените». Я знал, что они откажут. Но я не хотел играть в «Сочи». И мне нужно было придумать что угодно, чтобы туда не ехать», – сказал Шатов в интервью Sport24.

    • Шатов покинул «Зенит» по истечении контракта. Он выступал за петербуржцев с 2013 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3383

      Cleaner 12 минут назад

      Шатов, что с тобой не так. Пургу гонишь...(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1206

      зинет недоклуб 17 минут назад

      позор зенету

      0
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      Рейтинг: +11656

      Garrincha58 1 час назад

      Шатов и в Рубине не часто играет паспортист блин очередной

      1
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      Рейтинг: +120

      Жорик секс обжорик > Garrincha58 1 час назад

      в краснодаре хорошо было, зачем вернулся в зенит?

      0
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      Рейтинг: +2299

      neveldomha 1 час назад

      А что для того, чтобы перейти в Сочи, нужно было кого то замочить?))) Шатов слишком себя переоценивает.

      0
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      Рейтинг: +4817

      порт 1 час назад

      А вот в Рубине трижды пожалели, что тебя подписали. Сейчас ты играешь как двоечник.

      1
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      Рейтинг: +5132

      САДЫЧОК > порт 1 час назад

      В Рубине проблема - в Слуцком !

      0
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      Рейтинг: +120

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      ФК Сочи это пи*ерское динамо, букву Т или Д поставить вам.

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