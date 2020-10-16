Шатов – о несостоявшемся переходе в «Сочи»: «Это было бы футбольным преступлением»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о несостоявшемся переходе из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

«В «Сочи» меня отправляли зимой. Ко мне тогда подошел Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в «Сочи» на легкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с «Зенитом». На что я сказал, что готов подписать контракт с Петербургом, но в «Сочи» я ни при каких условиях не поеду.

А что мне там делать, когда я могу остаться в «Зените», бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это всe променять на три месяца в «Сочи»? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением.

Я общался гендиректором клуба Рубашко, которому сказал, что пойду в «Сочи» только на полноценный контракт и на ту зарплату, которая у меня в «Зените». Я знал, что они откажут. Но я не хотел играть в «Сочи». И мне нужно было придумать что угодно, чтобы туда не ехать», – сказал Шатов в интервью Sport24.