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  • Шатов – о несостоявшемся переходе в «Сочи»: «Это было бы футбольным преступлением»

Шатов – о несостоявшемся переходе в «Сочи»: «Это было бы футбольным преступлением»

16 октября 2020, 09:59
11

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о несостоявшемся переходе из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

«В «Сочи» меня отправляли зимой. Ко мне тогда подошел Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в «Сочи» на легкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с «Зенитом». На что я сказал, что готов подписать контракт с Петербургом, но в «Сочи» я ни при каких условиях не поеду.

А что мне там делать, когда я могу остаться в «Зените», бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это всe променять на три месяца в «Сочи»? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением.

Я общался гендиректором клуба Рубашко, которому сказал, что пойду в «Сочи» только на полноценный контракт и на ту зарплату, которая у меня в «Зените». Я знал, что они откажут. Но я не хотел играть в «Сочи». И мне нужно было придумать что угодно, чтобы туда не ехать», – сказал Шатов в интервью Sport24.

  • Шатов покинул «Зенит» по истечении контракта. Он выступал за петербуржцев с 2013 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Сочи Шатов Олег Медведев Александр
Комментарии (11)
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Жорик кекс обжорик
1602832637
ФК Сочи это пи*ерское динамо, букву Т или Д поставить вам.
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порт
1602833117
А вот в Рубине трижды пожалели, что тебя подписали. Сейчас ты играешь как двоечник.
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neveldomha
1602833707
А что для того, чтобы перейти в Сочи, нужно было кого то замочить?))) Шатов слишком себя переоценивает.
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Garrincha58
1602834273
Шатов и в Рубине не часто играет паспортист блин очередной
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Чермындыр
1602839946
Этот петушара уже давно потерялся в глазах нормальных болельщиков, еще когда кинул ЦСКА ради бабла в Анжи, при имеющихся договоренностях
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NewLife
1602840457
Кому-нибудь еще нужны доказателства, что синит и сочи - это одна шайка лейка, только названия разные. Гандикап у немытых - 6 очков.
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BarStep
1602847872
== – Был ли шанс остаться, но с меньшей зарплатой? – Надо сразу пояснить: я ни в одном клубе не диктовал условия по зарплате.== Вот это из того же интервью, но из другой заметки Бомбардира.. Так где ты истинный Олег?
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