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    Гендиректор «Зенит» – об аренде Чистякова: «Это последний переход для клуба в трансферное окно»

    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков близок к переходу в «Зенит», переговоры по его аренде находятся в завершающей стадии, рассказал генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

    «Чистяков пока не перешел в «Зенит», но переговоры в завершающей стадии. Так же как и по переходу Терентьева в «Ростов». Приятно, когда возвращаются воспитанники. Мы следили за карьерой Чистякова, переживали, когда он получил травму.

    Позиция центрального защитника дефицитная. Чтобы играть на все фронты, необходимо иметь минимум четырех таких игроков. Есть молодой, растущий Прохин. Если все завершится с Чистяковым, а все к этому идет, то будем надеяться, что он станет прогрессировать и играть на высоком уровне.

    Если этот переход состоится, то он станет завершающим для «Зенита» в это трансферное окно», – сообщил гендиректор «Зенита».

    • Чистяков перешел в «Ростов» из «Зенита» в сезоне-2019/20.
    • В прошлом сезоне он провел в РПЛ 22 матча, забив один гол.
    • Сообщалось, что «Зенит» будет иметь право выкупа Чистякова за 5 миллионов евро.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6753

      alp 33 минуты назад

      нормально усилились! трепещи, европа!!!

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      Рейтинг: +11639

      Garrincha58 1 час назад

      оказывается сначала надо своего воспитанника отдать куда подальше а потом выкупить за 5 лямов

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