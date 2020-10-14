Гендиректор «Зенит» – об аренде Чистякова: «Это последний переход для клуба в трансферное окно»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков близок к переходу в «Зенит», переговоры по его аренде находятся в завершающей стадии, рассказал генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

«Чистяков пока не перешел в «Зенит», но переговоры в завершающей стадии. Так же как и по переходу Терентьева в «Ростов». Приятно, когда возвращаются воспитанники. Мы следили за карьерой Чистякова, переживали, когда он получил травму.

Позиция центрального защитника дефицитная. Чтобы играть на все фронты, необходимо иметь минимум четырех таких игроков. Есть молодой, растущий Прохин. Если все завершится с Чистяковым, а все к этому идет, то будем надеяться, что он станет прогрессировать и играть на высоком уровне.

Если этот переход состоится, то он станет завершающим для «Зенита» в это трансферное окно», – сообщил гендиректор «Зенита».