Семин – о трансфере Миранчука в «Аталанту»: «Он стоит 8 миллионов, а остальные как разделили? Расскажите всем»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о трансферной политике нынешнего руководства московского клуба.

«Сейчас сделали акцию – продали Миранчука. Это так было сложно сделать! Столько разукрасили. Сейчас пусть ответят и скажут: Миранчук стоит 8 миллионов, а остальные куда? Как остальные разделили? Все ж знают – ну и расскажите всем.

Про контракт Миранчука все знали после ухода Геркуса. За эти годы можно было его и переподписать. Ну что такое 8 миллионов за такого парня? Копейки.

Дальше появляется Жалолиддинов. Какая трансферная стоимость? Появляется Райкович. С каких вообще? Покажите, пусть все увидят. Появляется Камано – большое сомнение. Дальше провозгласили, что берут игроков до 25 лет – появляются те, кто старше. Вот поэтому Семин и не нужен был», – сказал специалист в разговоре с комментатором Денисом Казанским и экс-игроком «Локомотива» Дмитрием Сычевым.