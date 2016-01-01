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    Семин – о трансфере Миранчука в «Аталанту»: «Он стоит 8 миллионов, а остальные как разделили? Расскажите всем»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о трансферной политике нынешнего руководства московского клуба.

    «Сейчас сделали акцию – продали Миранчука. Это так было сложно сделать! Столько разукрасили. Сейчас пусть ответят и скажут: Миранчук стоит 8 миллионов, а остальные куда? Как остальные разделили? Все ж знают – ну и расскажите всем.

    Про контракт Миранчука все знали после ухода Геркуса. За эти годы можно было его и переподписать. Ну что такое 8 миллионов за такого парня? Копейки.

    Дальше появляется Жалолиддинов. Какая трансферная стоимость? Появляется Райкович. С каких вообще? Покажите, пусть все увидят. Появляется Камано – большое сомнение. Дальше провозгласили, что берут игроков до 25 лет – появляются те, кто старше. Вот поэтому Семин и не нужен был», – сказал специалист в разговоре с комментатором Денисом Казанским и экс-игроком «Локомотива» Дмитрием Сычевым.

    • «Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
    • В октябре россиянин должен дебютировать в Серии А.
    • «Аталанта» лидирует в таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

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