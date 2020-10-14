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  • Семин – о трансфере Миранчука в «Аталанту»: «Он стоит 8 миллионов, а остальные как разделили? Расскажите всем»

Семин – о трансфере Миранчука в «Аталанту»: «Он стоит 8 миллионов, а остальные как разделили? Расскажите всем»

14 октября 2020, 14:22
12

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о трансферной политике нынешнего руководства московского клуба.

«Сейчас сделали акцию – продали Миранчука. Это так было сложно сделать! Столько разукрасили. Сейчас пусть ответят и скажут: Миранчук стоит 8 миллионов, а остальные куда? Как остальные разделили? Все ж знают – ну и расскажите всем.

Про контракт Миранчука все знали после ухода Геркуса. За эти годы можно было его и переподписать. Ну что такое 8 миллионов за такого парня? Копейки.

Дальше появляется Жалолиддинов. Какая трансферная стоимость? Появляется Райкович. С каких вообще? Покажите, пусть все увидят. Появляется Камано – большое сомнение. Дальше провозгласили, что берут игроков до 25 лет – появляются те, кто старше. Вот поэтому Семин и не нужен был», – сказал специалист в разговоре с комментатором Денисом Казанским и экс-игроком «Локомотива» Дмитрием Сычевым.

  • «Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
  • В октябре россиянин должен дебютировать в Серии А.
  • «Аталанта» лидирует в таблице.

Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (12)
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порт
1602676798
А дед всё не уймётся.
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InterMilLano1908
1602678318
Что за два дегенерата снизу??? Семин все по делу сказал, как там Локо мычал что молодежь будут покупать? и где она???
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DOCTOR PENALTY
1602679161
Аплодисменты хохлу и грузину.
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Из Твери Леха
1602683314
По ходу с дедом не поделились.
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Красногорск_Фан
1602700280
Ну правильно сказал .Основной актив (см. таблицу этого года, и кто приносил очки до этого) продали за смешную цену. Пришедшие игру ничем не усилили, тем более ощутимо. Или сопоставимо. И Вася себя в грудь бил что курс на усиление (текущего места) и омоложение. Человек с низкой социальной ответственностью
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PAREVG.
1602728770
Вот когда грызунами снимут, возможно, более менее правдивые слухи дойдут. И то, вряд ли...
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