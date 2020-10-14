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    Новичок «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург

    Полузащитник «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург. В скором времени бразилец должен присоединиться к новой команде.

    Ранее «СЭ» сообщал, что прибытие 23-летнего футболиста в Россию задержалось из-за оформления рабочей визы.

    • «Зенит» объявил о трансфере хавбека в прошлый вторник.
    • Сумма сделки – 20 миллионов евро + до 4 миллионов бонусы.
    • По информации журналиста Сергея Егорова, агентские выплаты за переход Вендела составили 6 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13454

      vladimir-7 19 минут назад

      Медведев Федуну: " Закупил НОВИЧКА, теперь держись".

      0
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      Рейтинг: +6

      aleksеу 23 минуты назад

      Пpогнозы футбольных матчей stavka-info.ru

      0
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      Рейтинг: +3830

      NewLife 48 минут назад

      Теперь у радужных есть новичок - всем бояться !

      -2
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      Рейтинг: +822

      кто там 1 час назад

      6 млн агентские??? ****** стыд. Ублюдки бомжовские. На 6 млн клубы в нашем болоте некоторые живут, а тут только агентские за игрока который вместе со стадом бзенитовским в лч сосо будет.

      -3
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      Рейтинг: +2541

      Semenycch 1 час назад

      Коронавирус заколебал уже! Просто прилететь и подписать контракт невозможно, нужно сидеть около 2 недель в карантине.

      1
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