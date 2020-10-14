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Новичок «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург

14 октября 2020, 09:18
12

Полузащитник «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург. В скором времени бразилец должен присоединиться к новой команде.

Ранее «СЭ» сообщал, что прибытие 23-летнего футболиста в Россию задержалось из-за оформления рабочей визы.

  • «Зенит» объявил о трансфере хавбека в прошлый вторник.
  • Сумма сделки – 20 миллионов евро + до 4 миллионов бонусы.
  • По информации журналиста Сергея Егорова, агентские выплаты за переход Вендела составили 6 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спортинг Вендел
Комментарии (12)
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кто там
1602659293
6 млн агентские??? ****** стыд. Ублюдки бомжовские. На 6 млн клубы в нашем болоте некоторые живут, а тут только агентские за игрока который вместе со стадом бзенитовским в лч сосо будет.
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NewLife
1602660050
Теперь у радужных есть новичок - всем бояться !
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vladimir-7
1602661794
Медведев Федуну: " Закупил НОВИЧКА, теперь держись".
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petrucho-spb
1602662985
Добро пожаловать в Питер!!!!
Ответить
Nikita Suarez
1602665486
Оздоев встречал с табличкой новичка?)
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portero
1602665502
Лишь бы играл лучше Малкома, а то мягко говоря не впечатляет дорогой трансфер...
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paracetamol
1602666298
Прилетел - это хорошо!
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nabo65
1602669939
1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика
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