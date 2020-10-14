Новичок «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург

Полузащитник «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург. В скором времени бразилец должен присоединиться к новой команде.
Ранее «СЭ» сообщал, что прибытие 23-летнего футболиста в Россию задержалось из-за оформления рабочей визы.
- «Зенит» объявил о трансфере хавбека в прошлый вторник.
- Сумма сделки – 20 миллионов евро + до 4 миллионов бонусы.
- По информации журналиста Сергея Егорова, агентские выплаты за переход Вендела составили 6 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Зенита»