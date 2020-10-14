Новичок «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург

Полузащитник «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург. В скором времени бразилец должен присоединиться к новой команде.

Ранее «СЭ» сообщал, что прибытие 23-летнего футболиста в Россию задержалось из-за оформления рабочей визы.