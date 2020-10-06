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«Спортинг»: «Зенит» заплатит за Вендела 20+4 миллиона

6 октября 2020, 16:47
11

«Зенит» заплатит «Спортингу» за трансфер полузащитника Вендела 20,3 миллиона евро, сообщается на сайте португальского клуба.

«Спортинг» может получить еще 4 миллиона евро бонусов в зависимости от выступлений бразильца. Расходы на услуги агентов, связанные с трансфером, составили 1,78 миллиона евро.

  • Сегодня петербургский клуб объявил о трансфере Вендела.
  • Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
  • Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

Источник: Официальный сайт «Спортинга»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Спортинг Вендел
Комментарии (11)
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vladimir-7
1601993262
Судя по результатам выступлений, игрок относится к опорным полузащитникам, но может быть я и ошибаюсь.
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Lenin26
1601993683
Скажу честно,если бы не знал что его взяли за 7.5 лямов 2 года назад,то нынешние 20 с натяжкой казались бы нормально ценой,но сейчас присутствует горький осадочек и ощущение,что кого то хорошо так *******.Единственная надежда,что игрок оправдает потраченные деньги.
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Spartak Piter
1601996320
Все ждём заявления, что он не чёрный. и то что шлюба и азмун не гомики)
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slavikpawlyuk
1601999368
Любишь Cекc. Найти нoвых ceкc пaртнeрoв тепeрь лeгкo: Рeгиcтриpуйcя и ищи пaртeра нa cвоeм рaйонe или пo интeрecам, все aнoнимнo и бecплaтнo, прoстo пoпрoбуй ----- https://sc.link/LJW
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кран
1602007353
Для меня игрок-загадка...
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mutabor0992
1602023611
Ну это они переплатили...
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Hektor 84
1602074401
Сейчас и цены на газ поднимут.
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