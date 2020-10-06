«Спортинг»: «Зенит» заплатит за Вендела 20+4 миллиона

«Зенит» заплатит «Спортингу» за трансфер полузащитника Вендела 20,3 миллиона евро, сообщается на сайте португальского клуба.
«Спортинг» может получить еще 4 миллиона евро бонусов в зависимости от выступлений бразильца. Расходы на услуги агентов, связанные с трансфером, составили 1,78 миллиона евро.
- Сегодня петербургский клуб объявил о трансфере Вендела.
- Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
- Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
Источник: Официальный сайт «Спортинга»