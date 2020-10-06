«Спортинг»: «Зенит» заплатит за Вендела 20+4 миллиона

«Зенит» заплатит «Спортингу» за трансфер полузащитника Вендела 20,3 миллиона евро, сообщается на сайте португальского клуба.

«Спортинг» может получить еще 4 миллиона евро бонусов в зависимости от выступлений бразильца. Расходы на услуги агентов, связанные с трансфером, составили 1,78 миллиона евро.