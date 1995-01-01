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    «Спортинг»: «Зенит» заплатит за Вендела 20+4 миллиона

    «Зенит» заплатит «Спортингу» за трансфер полузащитника Вендела 20,3 миллиона евро, сообщается на сайте португальского клуба.

    «Спортинг» может получить еще 4 миллиона евро бонусов в зависимости от выступлений бразильца. Расходы на услуги агентов, связанные с трансфером, составили 1,78 миллиона евро.

    • Сегодня петербургский клуб объявил о трансфере Вендела.
    • Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
    • Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спортинга»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1307

      Lenin26 29 минут назад

      Скажу честно,если бы не знал что его взяли за 7.5 лямов 2 года назад,то нынешние 20 с натяжкой казались бы нормально ценой,но сейчас присутствует горький осадочек и ощущение,что кого то хорошо так *******.Единственная надежда,что игрок оправдает потраченные деньги.

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      Рейтинг: +13284

      vladimir-7 36 минут назад

      Судя по результатам выступлений, игрок относится к опорным полузащитникам, но может быть я и ошибаюсь.

      0
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      Рейтинг: +1480

      ФК Пупсик 46 минут назад

      Читать тошно.

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