«Зенит» объявил о переходе Вендела

Полузащитник «Спортинга» Вендел подписал контракт с «Зенитом».

«Футбольные клубы «Зенит» и «Спортинг» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25. Сине-бело-голубые приветствуют Вендела в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»! – сообщается на сайте «Зенита».

«Зенит» заплатит за бразильца 20 миллионов евро.

Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.

Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.