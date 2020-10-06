«Зенит» объявил о переходе Вендела

Полузащитник «Спортинга» Вендел подписал контракт с «Зенитом».
«Футбольные клубы «Зенит» и «Спортинг» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25. Сине-бело-голубые приветствуют Вендела в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»! – сообщается на сайте «Зенита».
- «Зенит» заплатит за бразильца 20 миллионов евро.
- Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
- Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
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Источник: Официальный сайт «Зенита»