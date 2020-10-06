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«Зенит» объявил о переходе Вендела

6 октября 2020, 14:39
35

Полузащитник «Спортинга» Вендел подписал контракт с «Зенитом».

«Футбольные клубы «Зенит» и «Спортинг» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25. Сине-бело-голубые приветствуют Вендела в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»! – сообщается на сайте «Зенита».

  • «Зенит» заплатит за бразильца 20 миллионов евро.
  • Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
  • Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Спортинг Вендел
Комментарии (35)
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kvm
1601984938
чёрный бомж?
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portero
1601985432
Посмотрим... говорят не стабилен, как бы не заленился.....
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Maga Ingush
1601987828
Это тот который в баере играл пару лет назад?
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BarStep
1601989013
Добро пожаловать парень!
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filosof sparty
1601991417
Нарезка с его игрой впечатлила! Посмотрим
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Spartak Piter
1601991886
60мжи единственный клуб кто делает перфы с помощью руководства. Единственный клуб у которого нет чёрного, но в последнем матче три уголька и все в зените. Это клуб который под антинародной властью. Клуб которому победы со вкусом *овна, важнее принципов. Велком парень. официально вычёркиваем тебя из списка гетеросексуалов!!!!
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dva064
1601997973
Зенит продолжает пулять госденьги,,,,другие покупают от 500 до 6 лямов,,,,а здесь надо 40 лямов пожалуйста,,,,нужно 20 без проблем берите,,,,,,так ещё хватает наглости при всём преимуществе по составу,работать с судьями,,,,,Позор бомжам ,,,,,
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slavikpawlyuk
1601999350
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lysenkoff
1601999731
Ох уж эти черные (тр)усики... Х_Х
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Lenin26
1602000543
Зенит» уволил свой селекционный отдел и его главу Антона Евменова.Вот главные итоги покупки игрока под именем Вендел за 25-26 лямов,при том что если Спортинг не выходит в еврокубки действует пункт в контракте игрока,что сумма выкупа равна 7,5 лямов.Болею за Зенит,но вот из-за таких горе профессионалов становиться очень стыдно,обули нас по полной,так ещё и репутацию в Европе хорошенько так подпортили.Понимаю ,что накидываю изрядную кучу говна на вентилятор,но нужно быть объективным,надеюсь это послужит клубу хорошим уроком!
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