Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    «Зенит» объявил о переходе Вендела

    Полузащитник «Спортинга» Вендел подписал контракт с «Зенитом».

    «Футбольные клубы «Зенит» и «Спортинг» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25. Сине-бело-голубые приветствуют Вендела в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»! – сообщается на сайте «Зенита».

    • «Зенит» заплатит за бразильца 20 миллионов евро.
    • Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
    • Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:39
    Комментарии48
    ...
    • ...
      Рейтинг: -313

      Spartak Piter 58 минут назад

      60мжи единственный клуб кто делает перфы с помощью руководства. Единственный клуб у которого нет чёрного, но в последнем матче три уголька и все в зените. Это клуб который под антинародной властью. Клуб которому победы со вкусом *овна, важнее принципов.

      Велком парень. официально вычёркиваем тебя из списка гетеросексуалов!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -48

      Alex_MI_5 > Spartak Piter 8 минут назад

      зюпу потянуло на шоколадненьких

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4287

      filosof sparty 1 час назад

      Нарезка с его игрой впечатлила! Посмотрим

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2361

      Semenycch > filosof sparty 1 час назад

      Не соглашусь, пересмотрел все нарезки, он производит странное впечатление. В общем, нужно посмотреть в деле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2361

      Semenycch 1 час назад

      Интересный игрок. В Португалии пишут о его высокой работоспособности и универсализме. Любит возиться с мячом, разгонять атаку как за счет паса, так и за счет ведения мяча. В общем еще один бокс-ту-бокс. Плюс еще Кузяев. А есть еще Оздоев, Ерохин, Мусаев, Шамкин. И все на одну позицию? Не пора их начинать солить? Если его взяли на позицию атакующего центрального полузащитника, то тогда пару Дзюба - Азмун придется разбить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3306

      TOMSON > Semenycch 1 час назад

      Я честно не совсем понимаю, что это за игрок. Но очень надеюсь, что это укрепление нападения и по сути его главный конкурент Дриуси. Мостовой, Сутормин это явно не про ЛЧ. Они и в РПЛ то выпадают из игры.
      Хотя с основным вашим посылом согласен, игроков действительно много. И самое печальное, что очень многие своим уровнем не соответствуют амбициям клуба и прогресс у них тоже не виден. Тот же Сутормин.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2361

      Semenycch > TOMSON 1 час назад

      Вот по Сутормину не соглашусь. Да, он не паровоз, который тянет команду вперед, но скромно сидеть на скамейке и выходить на 15 минут согласится не каждый. В общем он на своем месте. Второй номер, на замену.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8917

      ilichkadr > TOMSON 59 минут назад

      Не только Сутормин, но и Ерохин, Мусаев, Оздоев. Мостовой с Шамкиным ещё молодые не обкатанные пацаны. Нужен диспетчер-распасовщик хорошо видящий и читающий игру типа Данни.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2361

      Semenycch > ilichkadr 49 минут назад

      Оздоев, Ерохин? Ты сам то понимаешь, что пишешь? Оздоев лучший Российский игрок центра поля.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3306

      TOMSON > Semenycch 41 минуту назад

      Так он почти не усиливает игру, а бывает просто растворяется на поле, когда выходит на эти 15 минут. И к сожалению, желание проявить себя и навязать борьбу за основу у него все меньше. Как будто перестаёт верить в себя и свои возможности. А ведь это самая проблемная позиция и его изначально брали, чтоб ее минимум укрепить, а по хорошему и усилить.
      Понятно, что парень молодой и надо верить. Но больно много таких становится в клубе.
      Для меня он сейчас один из главных на выход из клуба на уровне с Ригони.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4126

      BarStep 1 час назад

      Добро пожаловать парень!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8803

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8803

      alarm > JTherry 1 час назад

      у нас нет и не было ни одного зулуса! позор тебе и спартаку!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7439

      JTherry > alarm 1 час назад

      позор зениту из занзибара!!! с еще одним зулусом... четвертым)))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8803

      alarm > JTherry 1 час назад

      ты, главное, теперь не забывай в каждом сообщении это упоминать) но, для справки: все зулусы проживают на территории африки на пальмах, с которых их с переменных успехом пытались стрясти хряки. в зените же нет ни одного африканца. позор тебе! (и спартаку)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8803

      alarm > JTherry 1 час назад

      чего сообщения редактируешь и трёшь? стыдно за спартак стало?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7439

      JTherry > alarm 1 час назад

      а чего мне стыдиться? это тебе стыдно должно быть, в каждом посте упоминал "зулусов", ответочка))) не обессудь!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8803

      alarm > JTherry 1 час назад

      так если в тарасофке одни зулусы ещё пару лет назад были - то почему о них не упоминать? известная схема: 9 скаутов спартака отправлялись в африку, окружали пальму, на которой сидел зулус, один бренчал блестящими консервными банками, четверо трясли пальму, четверо дежурили под ней с сачками.
      если банка привлекала - мукунка сам спускался. если нет - то пытались стрясти. иногда зулус, напуганный переездом в тарасофку, вцеплялся в пальму так, что его было никак не отодрать. в итоге он спасал себе карьеру))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1600

      PAREVG. > JTherry 1 час назад

      Не обращай внимания, они самообманом занимаются, раньше говорили, нет черного в цветах Зенита, теперь, главное не из африки, а на расовую принадлежность и цвет кожи закрывают глаза.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7439

      JTherry > alarm 1 час назад

      зато теперь бомжи по проторенной дорожке мукунок в пальм снимают, и заметь, тем же способом - при помощи консервных банок)))) ну а потом - на финский залив, стращать 300-метровой охтинской "кукурузиной"))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2394

      ziborock > alarm 1 час назад

      зенит самая черная команда РПЛ!!!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2394

      ziborock > alarm 56 минут назад

      У вас 4 зулуса!!!)))
      Настал тот день когда ты ешь свое же дерьмо!!!)))
      P.S. ЗУЛУС С КОВРОЛИНОМ, ВСЕ КАК ТЫ ЛЮБИШЬ!)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2394

      ziborock > PAREVG. 48 минут назад

      Они не глаза закрывают, они пытаются лепить отмазки но вот как то не получается! Зулус - он и в Питере зулус, только в форме зенита!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17044

      bset 2 часа назад

      Хорошее приобретение для черно-голубых

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Maga Ingush 2 часа назад

      Это тот который в баере играл пару лет назад?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -636

      Ceнит 2 часа назад

      Вираж как там дела с традициями ? Помойка сине бело голубая, а разговоров то было)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8917

      ilichkadr > Ceнит 1 час назад

      Про Вендела даже на кондратьевском рынке не было разговоров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3306

      TOMSON 2 часа назад

      Уже становится привычно, что покупка происходит без предварительных слухов.
      Молодцы, научились работать «тихо». Заметили и в «желтухе« Зенит стал реже появляться, как скупщик всех кто плохо устроен?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +360

      Землякруглая 2 часа назад

      Такими темпами скоро до зулусов дойдут...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8917

      ilichkadr > Землякруглая 2 часа назад

      "до зулусов" переведи? Улус знаю, а Зулус это чё?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +360

      Землякруглая > ilichkadr 2 часа назад

      Черненькие этносы из Африки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8917

      ilichkadr > Землякруглая 1 час назад

      В какой африканской стране живут? Хочу посмотреть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +360

      Землякруглая > ilichkadr 1 час назад

      Гугл в помощь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8917

      ilichkadr > ilichkadr 1 час назад

      Нашёл, ЮАР. Так Зулс это "сошедшие с небес", не от мира сего. Может это и хорошо?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +360

      Землякруглая > ilichkadr 1 час назад

      Может. Неужели не слышал до сих пор про зулусов? Ты же умный и адекватный человек.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8917

      ilichkadr > Землякруглая 1 час назад

      Каюсь, не слышал. Я не этнограф, мне простительно. Африкой не интересовался, исключение Эйсебио -выходец из Мозамбика.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79618
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru