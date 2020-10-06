«Зенит» объявил о переходе Вендела

60мжи единственный клуб кто делает перфы с помощью руководства. Единственный клуб у которого нет чёрного, но в последнем матче три уголька и все в зените. Это клуб который под антинародной властью. Клуб которому победы со вкусом *овна, важнее принципов.
Велком парень. официально вычёркиваем тебя из списка гетеросексуалов!!!!
Полузащитник «Спортинга» Вендел подписал контракт с «Зенитом».
«Футбольные клубы «Зенит» и «Спортинг» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25. Сине-бело-голубые приветствуют Вендела в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»! – сообщается на сайте «Зенита».
- «Зенит» заплатит за бразильца 20 миллионов евро.
- Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
- Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
Официально! Вендел — в «Зените»! Все детали: https://t.co/yHfNM9c9gC pic.twitter.com/7WhrVp4IOL— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 6, 2020