Журналист Егоров: «Зенит» заплатил за трансфер Вендела 6 миллионов агентских

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что агентские выплаты за трансфер Вендела в «Зенит» составили 6 миллионов евро. За самого бразильца было отдано 20 миллионов.

В то же время «Спортинг» утверждал, что расходы на услуги агентов, связанные с трансфером, составили 1,78 миллиона евро.