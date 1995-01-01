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    Журналист Егоров: «Зенит» заплатил за трансфер Вендела 6 миллионов агентских

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что агентские выплаты за трансфер Вендела в «Зенит» составили 6 миллионов евро. За самого бразильца было отдано 20 миллионов.

    В то же время «Спортинг» утверждал, что расходы на услуги агентов, связанные с трансфером, составили 1,78 миллиона евро.

    • Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
    • Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 15:07
    Комментарии30
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      Рейтинг: +14596

      slavutiq70 35 минут назад

      Да уж,,,,,да простят меня болелы Зенита,,,,но у нас больше не кто так не пуляет деньги,,,,другим и 6 лямов на трансфер не выделяют,,а здесь 26 лямов за одного игрока ,,,,,Походу государству больше некуда денег девать,,,,,

      2
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      Рейтинг: +2491

      Semenycch > slavutiq70 32 минуты назад

      Придурок, у нас больше никто так не зарабатывает, как Зенит, а тратит подобные деньги тот же Спартак.

      -1
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      Рейтинг: +14596

      slavutiq70 > Semenycch 18 минут назад

      Слышь баран,,,,,сядь и посчитай сколько Зенит зарабатывает и сколько тратит,,,,,не забудь получки игроков приплюсовать,,,,,,если мозгов хватит,,,,да и ещё Ростов к примеру если ему бы давали на трансферы такие деньги,,,,то он бы и продавал бы также дорого и играл бы лучше,,,,

      1
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      Рейтинг: +2491

      Semenycch > slavutiq70 14 минут назад

      Придурок, только выплаты от УЕФА в этом году в пользу Зенита превосходят 45 миллионов Евро. А еще спонсорские, от рекламы, от зрителей, от фирменных магазинов и фирменных интернет-магазинов, а также призовые за победы в турнирах. Ну что придурок, сможешь подсчитать примерную сумму?

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      Рейтинг: +122

      dva064 > Semenycch 14 минут назад

      А пускай бы Зенит попробовал бы заработать(хотя не какой там прибыли нет) если бы в него не вливали бешеные деньги да он бы и в евро кубках не играл бы,,,,Как Зенит стал становится чемпионом???не помнишь,,,так сядь и вспомни,,,если мозги ещё не пропил,,,,

      0
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      Рейтинг: +2491

      Semenycch > dva064 12 минут назад

      Идиёт, назови суммы и источник информации, про бешенные вливаемые деньги.

      -1
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      Рейтинг: +3697

      dinar7777dinar 42 минуты назад

      вперед хазпром ! про е бывай деньги дальше на эту помойку !

      0
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      Рейтинг: +4156

      KPCCSPB > dinar7777dinar 15 минут назад

      Помойка это путалона твоя, и ты таджик на какие там деньги претендуешь? Черножопый раб, иди дальше осла насилуй, и полы вылизывай, а то белый господин тебе не даст хлеба, и без зарплаты считай останешься, за еду на четвереньках ходишь, чурка жалкая

      0
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      Рейтинг: +6506

      FanatSerj 45 минут назад

      Хорошая кормушка этот футбол и в мире и в России, у нас этот гадюшник ещё никто не посмелился разворошить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2491

      Semenycch 46 минут назад

      Московские горе СМИ все не могут успокоиться? У Зенита в это лето было около 60 миллионов Евро не потраченных денег и трата на миллион больше или меньше меня не беспокоит.

      0
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      Рейтинг: +3697

      dinar7777dinar > Semenycch 42 минуты назад

      что ты был у миллера и все об этом узнал?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2491

      Semenycch > dinar7777dinar 40 минут назад

      Я просто подсчитал. Выплаты от спонсоров, от рекламы, от УЕФА за участие в Лиге Чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +360

      Землякруглая > Semenycch 14 минут назад

      Ты дебил епта. Эти деньги, что ты подсчитал, распилили по карманам. А на покупку игроков народные и тратят. Гыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +2491

      Semenycch > Землякруглая 11 минут назад

      Ты, идиот, рядом стоял, когда пилили?

      0
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      ...
      Рейтинг: +81

      Рыжий бес > Semenycch 10 минут назад

      Ты расходы то посчитал????сомневаюсь,,,,не каких выплат от УЕФА и рекламы не хватит,,,,,

      -1
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      Рейтинг: +3277

      Павелий 54 минуты назад

      6 миллионов евро из ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета! Запретить тратить деньги ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании Газпром на ФК Зенит без всенародного референдума!

      1
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      Рейтинг: +2491

      Semenycch > Павелий 45 минут назад

      Из какого государственного бюджета, придурок?

      3
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      Рейтинг: +3697

      dinar7777dinar > Semenycch 41 минуту назад

      из того что хазпром народное достояние и они прое бывают деньги страны в пустую на женит на северный поток сирия и всякую ху й ню !

      0
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      Рейтинг: +2491

      Semenycch > dinar7777dinar 37 минут назад

      Специально для идиотов, свиней, свиней - идиотов и прочее - Газпром акционерное общество с участием немецкого и американского бизнеса. Так же как и Лукоил. Так же как ВТБ. А вот РЖД полностью государственная компания.

      1
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      Рейтинг: +3697

      dinar7777dinar > Semenycch 24 минуты назад

      как же классно ! американский и немецкий бизнес а реклама то от хазпрома какая НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ ЕПТ ! х у еплеты ! про е бывают деньги страны на гавно всякое !

      0
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      ...
      Рейтинг: +3697

      dinar7777dinar > Semenycch 23 минуты назад

      и ты забыл добавить ЧТО БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ АКЦИИ ХАЗПРОМА ПРИНАДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВУ !

      0
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      ...
      Рейтинг: +4156

      KPCCSPB > dinar7777dinar 14 минут назад

      Чурка, ты только к горам отношение имеешь и к аулам, в которых тебя по кругу пускают

      0
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      Рейтинг: +18442

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Это уже за пределами понимания. 6 лямов стоит хороший игрок. Пусть тогда агент выходит и играет.

      2
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      Рейтинг: +2491

      Semenycch > DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Хороший игрок? Когда, последний раз, Сити покупал игрока за 6 миллионов?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7554

      JTherry 1 час назад

      20 - за Вендела, 6 - агентам, 4 - с последующей продажи... итог кампании - 30 млн. евро + увольнение скаутского отдела...

      2
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      ...
      Рейтинг: +2491

      Semenycch > JTherry 44 минуты назад

      20 миллионов подтверждено должностными лицами, все остальное фантазии.

      0
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      ...
      Рейтинг: +360

      Землякруглая > Semenycch 10 минут назад

      Должностные лица также пи*дят, как и ты здесь.

      1
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      Рейтинг: +2491

      Semenycch > Землякруглая 9 минут назад

      Это ты, идиот, португальцам и бразильцам скажи.

      0
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      Рейтинг: +360

      Землякруглая > Semenycch 6 минут назад

      Зачем мне им что-то говорить? Вахах. Дебил бл*.

      0
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      Рейтинг: +2491

      Semenycch > Землякруглая 4 минуты назад

      Так ты полный идиот, за собственным базаром не следишь? Скажи бразильским и португальским должностным лицам чтобы не ......!

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