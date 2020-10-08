Журналист Егоров: «Зенит» заплатил за трансфер Вендела 6 миллионов агентских

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что агентские выплаты за трансфер Вендела в «Зенит» составили 6 миллионов евро. За самого бразильца было отдано 20 миллионов.
В то же время «Спортинг» утверждал, что расходы на услуги агентов, связанные с трансфером, составили 1,78 миллиона евро.
- Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
- Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»