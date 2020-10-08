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  • Журналист Егоров: «Зенит» заплатил за трансфер Вендела 6 миллионов агентских

Журналист Егоров: «Зенит» заплатил за трансфер Вендела 6 миллионов агентских

8 октября 2020, 15:07
39

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что агентские выплаты за трансфер Вендела в «Зенит» составили 6 миллионов евро. За самого бразильца было отдано 20 миллионов.

В то же время «Спортинг» утверждал, что расходы на услуги агентов, связанные с трансфером, составили 1,78 миллиона евро.

  • Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
  • Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Спортинг Вендел
Комментарии (39)
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Павелий
1602159639
6 миллионов евро из ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета! Запретить тратить деньги ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании Газпром на ФК Зенит без всенародного референдума!
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dinar7777dinar
1602160378
вперед хазпром ! про е бывай деньги дальше на эту помойку !
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slavа0508
1602160776
Да уж,,,,,да простят меня болелы Зенита,,,,но у нас больше не кто так не пуляет деньги,,,,другим и 6 лямов на трансфер не выделяют,,а здесь 26 лямов за одного игрока ,,,,,Походу государству больше некуда денег девать,,,,,
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zlobny_zenitos
1602164960
А по поводу вечной ругни кто тратит гос деньги, а кто нет. Это бесконечный спор. Лукойл когда то "родился" от Газпрома (Уренгойгазпром), у всех у них доля государства только, остальное забугорные владельцы, так же как у Сбера и прочего... Все все дербанят народное бабло, народные ресурсы...и прочее. Банки грабят на комиссиях и мизерных % по вкладам, Газпром поднимает цены на газ для пенсионеров быстрее, чем им пенсию индексируют, Лукойл продает дорогой бензин всем вам (с криками у нас акцизы)...РЖД обдирает стоимостью билетов и поганым сервисом... И если вы не у этих кормушек, то вас "грабят все". ПОЭТОМУ, ЗАВЯЗЫВАЙТЕ ВЫ С ЭТИМИ СПОРАМИ БЕСПОЛЕЗНЫМИ. Рекомендую всем)))) Позитивнее быть и обсуждать футбол, а не "каканые трусишки" Гинера, Федуна, Медведева, Кикнадзе....и прочих "великих". Как то так! Всем болелам респект!!!)))
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docndoc
1602166062
"... дебил, идиот, придурок, чурка жалкая, баран, черножопый раб...." Я ничего не пропустил? Уровень дискуссии впечатляет: как на малолетке, да и там базар фильтруют, ведь за него ответить придётся. А здесь и не придётся, вот и расхрабрились. Футбол - игра джентльменов, господа...
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Andrew Star
1602166801
Смешно: "Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил ... и далее по тексту", а у пивной алкаши сообщили, что: курс евро завтра будет 3 рубля. И что, рабочий день будет сокращен до 5 часов в неделю, а пиво будет бесплатным. И мы конечно всем им верим. Сергей Егоров, бывший (журналист, корреспондент, муж, авторитет, гопник, интеллигент) ненужное зачеркнуть - это инфа 100%
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Spirit_78
1602166984
Словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а продажные журналюги их разносят по умам.
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Andrew Star
1602167101
И да, я сообщаю: Стоимость трансфера Вендела - не превысила 27 000 евро, агентские - 44 евро+кофе в Кофемании. Достоверность как и у Сергея Егорова (кто-нибудь знает кто это и откуда его вбросы/высеры?)
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taisyasharafutdinov
1602167295
Xочу CEКCА Cрочнo! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, просто региструйся и уже через чаcик будeшь *******.---- http://gg.gg/mirxx
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серега кашин
1602171625
опять непонятным агентам отвлили кучу гос.денег
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