Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Тренер Венгрии Росси: «Мы знаем о сборной России все, не думаю о сюрпризах»

    Марко Росси, главный тренер сборной Венгрии, поделился ожиданиями от матча четвертого тура лиги В Лиги наций против России. Итальянец не ждет сюрпризов.

    «Не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Мы знаем о российской сборной всe, что нужно, как и они представляют, против кого будут играть. В Будапеште мы пропустили три гола из-за ошибок, а не из-за сюрпризов. Но смогли собраться, начали играть в свой футбол. Была возможность сравнять счет и добиться ничьей. Как сложится игра завтра, будет зависеть от большого количества эпизодов на поле, которые мы не в состоянии контролировать.

    В первой игре с Россией мы допустили ряд ошибок, но с точки зрения качества футбола играли на равных. В последнем матче с болгарами меня не всe устроило, в других встречах на протяжении большей их части я полностью удовлетворен игрой, меня устраивает игра отдельных футболистов. Самое главное, что мы обрели уверенность в своих силах», – цитирует Росси «Р-Спорт».

    • Россия лидирует в группе.
    • Первый матч в Венгрии закончился победой России со счетом 3:2.
    • Матч в Москве состоится завтра, 14 октября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79787
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru