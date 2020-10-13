Тренер Венгрии Росси: «Мы знаем о сборной России все, не думаю о сюрпризах»

Марко Росси, главный тренер сборной Венгрии, поделился ожиданиями от матча четвертого тура лиги В Лиги наций против России. Итальянец не ждет сюрпризов.

«Не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Мы знаем о российской сборной всe, что нужно, как и они представляют, против кого будут играть. В Будапеште мы пропустили три гола из-за ошибок, а не из-за сюрпризов. Но смогли собраться, начали играть в свой футбол. Была возможность сравнять счет и добиться ничьей. Как сложится игра завтра, будет зависеть от большого количества эпизодов на поле, которые мы не в состоянии контролировать.

В первой игре с Россией мы допустили ряд ошибок, но с точки зрения качества футбола играли на равных. В последнем матче с болгарами меня не всe устроило, в других встречах на протяжении большей их части я полностью удовлетворен игрой, меня устраивает игра отдельных футболистов. Самое главное, что мы обрели уверенность в своих силах», – цитирует Росси «Р-Спорт».