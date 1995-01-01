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    Черчесов: «Россия устала во втором тайме с Турцией? У вас мнение, у нас – цифры. После перерыва мы набегали больше»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласен, что команда не выдержала физически второй тайм матча Лиги наций против Турции (1:1). Россияне после перерыва пропустили гол, а до него – забили.

    «У вас есть мнение, а у нас есть цифры: мы во втором тайме набегали больше, чем в первом. Другое дело, что соперник перехватил инициативу, и в игровом плане мы стали чуть хуже — вот с этим я полностью согласен. Но мы не бегали меньше. Я могу показать цифры, которые говорят об обратном», – сказал тренер.

    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Венгрия (14 октября).
    • Черчесов работает с командой с 2016 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2899

      mutabor0992 7 минут назад

      Эти цифры вы можете себе засунуть...Сами знаете куды.А вот у почтеннейшей публики сложилось мнение...То бишь общественное мнение.Получается Стас вам плевать на мнение?То бишь на коллектив...

      1
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      Рейтинг: +3824

      NewLife 16 минут назад

      "Я могу показать цифры"
      Ну и чего же не показал, что зюба пробежал больше, чем все турки вместе взятые. Знаем мы ваши цифры - туфта подогнанная под требуемый результат.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12113

      derrik2000 42 минуты назад


      Он хоть сам-то понял, что сказал??? DD

      Вот что значит (по слухам) - "вхож в кабинет к САМОМУ..." ((

      3
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      Рейтинг: -82

      Alex_MI_5 47 минут назад

      Ну и шел бы тогда в легкую атлетику, бегун хренов

      2
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