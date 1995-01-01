Черчесов: «Россия устала во втором тайме с Турцией? У вас мнение, у нас – цифры. После перерыва мы набегали больше»

Эти цифры вы можете себе засунуть...Сами знаете куды.А вот у почтеннейшей публики сложилось мнение...То бишь общественное мнение.Получается Стас вам плевать на мнение?То бишь на коллектив...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласен, что команда не выдержала физически второй тайм матча Лиги наций против Турции (1:1). Россияне после перерыва пропустили гол, а до него – забили.
«У вас есть мнение, а у нас есть цифры: мы во втором тайме набегали больше, чем в первом. Другое дело, что соперник перехватил инициативу, и в игровом плане мы стали чуть хуже — вот с этим я полностью согласен. Но мы не бегали меньше. Я могу показать цифры, которые говорят об обратном», – сказал тренер.
- Россия лидирует в группе.
- Следующий соперник – Венгрия (14 октября).
- Черчесов работает с командой с 2016 года.