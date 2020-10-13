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  • Черчесов: «Россия устала во втором тайме с Турцией? У вас мнение, у нас – цифры. После перерыва мы набегали больше»

Черчесов: «Россия устала во втором тайме с Турцией? У вас мнение, у нас – цифры. После перерыва мы набегали больше»

13 октября 2020, 20:15
22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласен, что команда не выдержала физически второй тайм матча Лиги наций против Турции (1:1). Россияне после перерыва пропустили гол, а до него – забили.

«У вас есть мнение, а у нас есть цифры: мы во втором тайме набегали больше, чем в первом. Другое дело, что соперник перехватил инициативу, и в игровом плане мы стали чуть хуже — вот с этим я полностью согласен. Но мы не бегали меньше. Я могу показать цифры, которые говорят об обратном», – сказал тренер.

  • Россия лидирует в группе.
  • Следующий соперник – Венгрия (14 октября).
  • Черчесов работает с командой с 2016 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Турция Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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derrik2000
1602611144
Он хоть сам-то понял, что сказал??? DD Вот что значит (по слухам) - "вхож в кабинет к САМОМУ..." ((
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NewLife
1602612702
"Я могу показать цифры" Ну и чего же не показал, что зюба пробежал больше, чем все турки вместе взятые. Знаем мы ваши цифры - туфта подогнанная под требуемый результат.
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vmonomah17
1602615024
Ладно, пацаны, дураки мы. Расходимся)))
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GoLenaStop
1602615096
Бегать можно и по центральному кругу, и поперек поля, а хуули толку? В футбол играть надо, голы забивать, а не на зачет времени бегать!...
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polt
1602616899
"После перерыва мы набегали больше». Вот именно, набегали... Турки возили вас, как школьников... а вы километраж мотали на своей половине поля.
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vla4839
1602618029
Черчесов пытается оправдаться,хотя знает ,что лукавит. Набегали может быть и больше ,но нигде не успевали.В скорости движения ,открываниях ,единоборствах и быстрых розыгрышах мяча начисто проиграли.Это и доказывает ,что игроки уставшие.
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DOCTOR PENALTY
1602618418
Как всегда у этого особое космическое мнение.
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Боцман59rus
1602619713
С цифрами у тебя Стасик все в порядке, особенно в контракте, иди легкоатлетов тренируй,цены тебе не будет))).
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САДЫЧОК
1602621690
Черчесов физрук -вон из сборной ! В пердиве Лиги Наций играет наша сборная , да еще и не молодой состав ! Посмотри , как Шева сборную Украины создал -играют в классе А с сильнейшими командами Европы , вот испанцев молодые украинцы обыграли !
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vladimir-7
1602656296
Конечно бегали много, основная задача главного тренера — перебегать турецких игроков.
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