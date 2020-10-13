Черчесов: «Россия устала во втором тайме с Турцией? У вас мнение, у нас – цифры. После перерыва мы набегали больше»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласен, что команда не выдержала физически второй тайм матча Лиги наций против Турции (1:1). Россияне после перерыва пропустили гол, а до него – забили.

«У вас есть мнение, а у нас есть цифры: мы во втором тайме набегали больше, чем в первом. Другое дело, что соперник перехватил инициативу, и в игровом плане мы стали чуть хуже — вот с этим я полностью согласен. Но мы не бегали меньше. Я могу показать цифры, которые говорят об обратном», – сказал тренер.