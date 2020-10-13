Черчесов: «В последнем матче Черышев вышел не так, как бы мы и он сам хотели»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии здоровья полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Черышев? Его состояние улучшается. Понятно, в последнем матче он вышел не так, как бы мы и он сам хотели. Надеюсь, в следующие разы он будет более концентрированным и будет больше пользы приносить команде. Другое дело, что у него такая ситуация в клубе — после травмы мы максимально внимательно стараемся подходить к своим футболистам, потому что мы не можем разбрасываться игроками. Другое дело, что игрок, когда он выходит за сборную, секунда это или минута, должен проводить на максимуме своих возможностей», — сказал Черчесов.