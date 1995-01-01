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    Черчесов: «В последнем матче Черышев вышел не так, как бы мы и он сам хотели»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии здоровья полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

    «Черышев? Его состояние улучшается. Понятно, в последнем матче он вышел не так, как бы мы и он сам хотели. Надеюсь, в следующие разы он будет более концентрированным и будет больше пользы приносить команде. Другое дело, что у него такая ситуация в клубе — после травмы мы максимально внимательно стараемся подходить к своим футболистам, потому что мы не можем разбрасываться игроками. Другое дело, что игрок, когда он выходит за сборную, секунда это или минута, должен проводить на максимуме своих возможностей», — сказал Черчесов.

    • Черышев вышел на поле на 59-й минуте матча с Турцией в 3-м туре Лиги наций (1:1).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6541

      FanatSerj 40 минут назад

      да уж, ругали Кузю, ругали, вышел Черешыв и лучше бы Кузю вернули обратно )))

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