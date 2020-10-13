Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Глеб – о форварде «Локо» Лисаковиче: «Самый талантливый игрок Белоруссии, но лидерских качеств у него нет»

    Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением о нападающем «Локомотива» Виталии Лисаковиче.

    «Лидерских качеств у него нет. Лидер – это игрок типа Мартыновича. Считаю, что он самый талантливый игрок Белоруссии, самый креативный. Но это также игрок настроения. Не будет получаться, не будет мяч доходить – в принципе, его и не видно. Как было против Грузии.

    С Литвой он вышел, получилось, сориентировался в штрафной. Я согласен с Серегой Гуренко: это не пенальти. Но он сделал все мастерски, по-европейски, выжал момент. Заработал пенальти, реализовал, потом отдал замечательную передачу», – сказал Глеб в эфире телеканала «Беларусь 5».

    • «Локомотив» купил Лисаковича у белорусского «Шахтера».
    • Московский клуб подписал контракт с Лисаковичем до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79787
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru