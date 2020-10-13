Глеб – о форварде «Локо» Лисаковиче: «Самый талантливый игрок Белоруссии, но лидерских качеств у него нет»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением о нападающем «Локомотива» Виталии Лисаковиче.

«Лидерских качеств у него нет. Лидер – это игрок типа Мартыновича. Считаю, что он самый талантливый игрок Белоруссии, самый креативный. Но это также игрок настроения. Не будет получаться, не будет мяч доходить – в принципе, его и не видно. Как было против Грузии.

С Литвой он вышел, получилось, сориентировался в штрафной. Я согласен с Серегой Гуренко: это не пенальти. Но он сделал все мастерски, по-европейски, выжал момент. Заработал пенальти, реализовал, потом отдал замечательную передачу», – сказал Глеб в эфире телеканала «Беларусь 5».