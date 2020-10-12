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    Все игроки сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус

    Пресс-служба сборной России сообщила о результатах сегодняшнего тестирования на COVID-19.

    «По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты отрицательные», – говорится в заявлении.

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    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    12.10.2020 22:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2966

      maygli 1 час назад

      Гиля, Джикия и Фернандес теперь тоже играть будут?

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