Все игроки сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус

Пресс-служба сборной России сообщила о результатах сегодняшнего тестирования на COVID-19.
«По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты отрицательные», – говорится в заявлении.
- Ранее из-за подозрения на коронавирус выбыли из строя три игрока российской сборной – вратарь Гилерме, а также защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес.
- Команда Станислава Черчесова уступила Швеции (1:2) в товарищеской встрече и сыграла вничью с Турцией (1:1) в Лиге наций.
- В среду, 14 октября, россияне дома сыграют с Венгрией.
Источник: Телеграм-канал сборной России