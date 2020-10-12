Все игроки сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус

Пресс-служба сборной России сообщила о результатах сегодняшнего тестирования на COVID-19.

«По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты отрицательные», – говорится в заявлении.