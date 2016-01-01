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    Газизов: «С Кокориным все хорошо»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья форварда Александра Кокорина.

    «Что касается состояния Кокорина, то с ним всe хорошо. Во время перерыва работает по своей программе, он в нормальном состоянии. Увидим ли мы его в матче с «Химками»? Это уже главному тренеру решать», – сообщил Газизов.

    • Кокорин пропустил предыдущий матч «Спартака» против «Зенита» (1:1) из-за мышечной травмы.
    • 29-летний нападающий в этом сезоне провeл три встречи, результативными действиями не отличался.
    • По информации «СЭ», с «Химками» он должен сыграть.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1826

      seth343 7 минут назад

      А с тобой?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2893

      mutabor0992 9 минут назад

      Внатуре!Еще никому стулом не втащил???

      0
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      Рейтинг: +7716

      JTherry 2 часа назад

      давно пора, Кока, выйти показать зрителям, на что ты способен на поле...

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