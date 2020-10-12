Газизов: «С Кокориным все хорошо»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья форварда Александра Кокорина.
«Что касается состояния Кокорина, то с ним всe хорошо. Во время перерыва работает по своей программе, он в нормальном состоянии. Увидим ли мы его в матче с «Химками»? Это уже главному тренеру решать», – сообщил Газизов.
- Кокорин пропустил предыдущий матч «Спартака» против «Зенита» (1:1) из-за мышечной травмы.
- 29-летний нападающий в этом сезоне провeл три встречи, результативными действиями не отличался.
- По информации «СЭ», с «Химками» он должен сыграть.
Источник: «Чемпионат»