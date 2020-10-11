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«СЭ»: Кокорин сможет сыграть с «Химками»

11 октября 2020, 15:57
13

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от травмы, которая помешала ему сыграть в последнем матче против «Зенита» (1:1). У него были проблемы с мышцами.

«Спорт-Экспресс» пишет, что Кокорин сможет сыграть в матче 11-го тура РПЛ против «Химок». Он состоится в следующие выходные.

  • 29-летний Кокорин в этом сезоне провeл три игры, результативными действиями не отличался.
  • До перехода в «Спартак» форвард 4,5 года выступал за «Зенит».
  • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Кокорин Александр
Комментарии (13)
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порт
1602422554
Ну сейчас, где есть теоретические шансы на победу, до нового года он будет готов выйти на поле.
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oyabun
1602423159
Да неужели? Все уже привыкли что Кокорин у нас эдакий выставочный экземпляр.
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Сильвербой
1602431600
Выйдет он на последние 10 минут и то, если результат к тому времени будет достигнут! В противном случае сидеть ему на "банке"!
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Завулон new new
1602433497
Трепещите "Химки"......
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серега кашин
1602433504
ну значит тайм сыграет
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vka1970
1602437661
А он там вообще на поле то нужен ? Вроде и без него не плохо играем........
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polt
1602445610
Сможет? Уже и забыли что есть такой.
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vlad1969
1602449107
Кокоша надоел! В Спартак2 его!
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wladilenzhilyakov
1602449820
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paracetamol
1602490558
Как бы свинкам химикам не влипнуть без Коки!
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