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    «СЭ»: Кокорин сможет сыграть с «Химками»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от травмы, которая помешала ему сыграть в последнем матче против «Зенита» (1:1). У него были проблемы с мышцами.

    «Спорт-Экспресс» пишет, что Кокорин сможет сыграть в матче 11-го тура РПЛ против «Химок». Он состоится в следующие выходные.

    • 29-летний Кокорин в этом сезоне провeл три игры, результативными действиями не отличался.
    • До перехода в «Спартак» форвард 4,5 года выступал за «Зенит».
    • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +25117

      oyabun 10 минут назад

      Да неужели? Все уже привыкли что Кокорин у нас эдакий выставочный экземпляр.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4816

      порт 20 минут назад

      Ну сейчас, где есть теоретические шансы на победу, до нового года он будет готов выйти на поле.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1509

      vsespartak01 > порт 11 минут назад

      ну если зенитовец говорит так тому и быть!молодец!

      0
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