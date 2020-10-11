«СЭ»: Кокорин сможет сыграть с «Химками»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от травмы, которая помешала ему сыграть в последнем матче против «Зенита» (1:1). У него были проблемы с мышцами.
«Спорт-Экспресс» пишет, что Кокорин сможет сыграть в матче 11-го тура РПЛ против «Химок». Он состоится в следующие выходные.
- 29-летний Кокорин в этом сезоне провeл три игры, результативными действиями не отличался.
- До перехода в «Спартак» форвард 4,5 года выступал за «Зенит».
- «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»