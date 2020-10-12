Массажист Кокорина – об обвинениях в свой адрес: «В «Спартаке» посмеялись и сказали не переживать»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал, как московский клуб отреагировал на информацию, согласно которой он мог усугубить травму игрока.

– Может ли профессиональный массажист в принципе усугубить травму футболиста?

- Вообще не может. Тем более, который работает с игроком более шести лет. Ну, только если специально — можно, конечно, порвать ему мышцу или откусить ахилл. А еще как — я не представляю. Маразм полный.

— Что вам сказал Кокорин, когда все это поднялось?

— «Анатольич, не обращай внимания». И махнул рукой. Он вообще после того, что с ним случилось, ко всему относится спокойно. А так, многие поддержали. Очень приятно было, когда Аршавин поддержал в эфире перед игрой с «Зенитом», потом написал экс-игрок и тренер «Зенита» Стрепетов, мои питерские товарищи — позвонили даже легкоатлеты, с которыми я раньше работал.

— А в клубе какая реакция была?

— Посмеялись и тоже сказали не переживать.