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  • Массажист Кокорина – об обвинениях в свой адрес: «В «Спартаке» посмеялись и сказали не переживать»

Массажист Кокорина – об обвинениях в свой адрес: «В «Спартаке» посмеялись и сказали не переживать»

12 октября 2020, 13:40
1

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал, как московский клуб отреагировал на информацию, согласно которой он мог усугубить травму игрока.

– Может ли профессиональный массажист в принципе усугубить травму футболиста?

- Вообще не может. Тем более, который работает с игроком более шести лет. Ну, только если специально — можно, конечно, порвать ему мышцу или откусить ахилл. А еще как — я не представляю. Маразм полный.

— Что вам сказал Кокорин, когда все это поднялось?

— «Анатольич, не обращай внимания». И махнул рукой. Он вообще после того, что с ним случилось, ко всему относится спокойно. А так, многие поддержали. Очень приятно было, когда Аршавин поддержал в эфире перед игрой с «Зенитом», потом написал экс-игрок и тренер «Зенита» Стрепетов, мои питерские товарищи — позвонили даже легкоатлеты, с которыми я раньше работал.

— А в клубе какая реакция была?

— Посмеялись и тоже сказали не переживать.

  • Кокорин в этом сезоне провeл три матча, результативными действиями не отличался.
  • Из-за травм форвард пропустил семь игр, также он не примет участие в сегодняшнем поединке против «Зенита».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (1)
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vka1970
1602500297
Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.Ну ещё посмеётся и переживать точно не будет.
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