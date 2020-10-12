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    Массажист Кокорина – об обвинениях в свой адрес: «В «Спартаке» посмеялись и сказали не переживать»

    Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал, как московский клуб отреагировал на информацию, согласно которой он мог усугубить травму игрока.

    – Может ли профессиональный массажист в принципе усугубить травму футболиста?

    - Вообще не может. Тем более, который работает с игроком более шести лет. Ну, только если специально — можно, конечно, порвать ему мышцу или откусить ахилл. А еще как — я не представляю. Маразм полный.

    — Что вам сказал Кокорин, когда все это поднялось?

    — «Анатольич, не обращай внимания». И махнул рукой. Он вообще после того, что с ним случилось, ко всему относится спокойно. А так, многие поддержали. Очень приятно было, когда Аршавин поддержал в эфире перед игрой с «Зенитом», потом написал экс-игрок и тренер «Зенита» Стрепетов, мои питерские товарищи — позвонили даже легкоатлеты, с которыми я раньше работал.

    — А в клубе какая реакция была?

    — Посмеялись и тоже сказали не переживать.

    • Кокорин в этом сезоне провeл три матча, результативными действиями не отличался.
    • Из-за травм форвард пропустил семь игр, также он не примет участие в сегодняшнем поединке против «Зенита».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9073

      alarm 58 минут назад

      последняя строчка насторожила)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14873

      vka1970 1 час назад

      Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.Ну ещё посмеётся и переживать точно не будет.

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