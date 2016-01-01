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    Metaratings: травму Кокорина мог усугубить его личный массажист

    Стали известны новые подробности о травме нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

    По информации Metaratings, мышечное повреждение футболиста мог усугубить его личный массажист Сергей Колесников.

    Не исключено, что 29-летний форвард пропустит более двух недель, о чем в пятницу говорил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

    • Колесников работает с Кокориным с момента его игры за «Динамо».
    • Игрок в этом сезоне провeл три матча, результативными действиями не отличался.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4773

      порт 10 минут назад

      А Коко и не парится, на зарплату не повлияет.

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      Рейтинг: +3629

      playsh 16 минут назад

      Я полагаю,всё договорено спецом,что бы Коке не выходить против Питера,у хозяев Зеньки длинные руки,не простят.

      0
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      Рейтинг: +2017

      neim 18 минут назад

      А что, этот Metaratings свечку держал во время массажа ? Прям заговор какой-то жидомасонский против Кокорина.

      1
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      Рейтинг: +18359

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Не надо никого винить вокруг, Кокорин сам себя убивает как футболиста, слабый он, не мужик.

      1
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      Рейтинг: +115

      Жорик секс обжорик 30 минут назад

      кто-то кого то нае..... в этом трансфере, еще и с такой зп сидеть в лазарете)

      2
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      Рейтинг: +1981

      _Marqella_ 50 минут назад

      Эх, нету в Спартаке Машеньки Буровой...))

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      Рейтинг: +3629

      playsh > _Marqella_ 22 минуты назад

      Да уж,Мария Юрьевна Бурова утерла бы нос "личному массажисту" Коки.

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