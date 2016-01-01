Metaratings: травму Кокорина мог усугубить его личный массажист

Стали известны новые подробности о травме нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

По информации Metaratings, мышечное повреждение футболиста мог усугубить его личный массажист Сергей Колесников.

Не исключено, что 29-летний форвард пропустит более двух недель, о чем в пятницу говорил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.