«Севилья» хочет продлить контракт с Кунде. Им интересуется «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде может остаться в нынешнем клубе на длительный срок, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Сити».

По информации Football Espana, севильцы пытаются убедить 21-летнего футболиста заключить новый долгосрочный контракт.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года, отступные в нем составляют 65 миллионов евро.

«Севилья» рассчитывает, что Кунде подпишет договор до 2025 года, а сумма выкупа будет увеличена до 90 миллионов.