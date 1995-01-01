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    Шевченко: «Несмотря на поражение от Германии, мы играли с гордостью»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в социальной сети подвел итог матча третьего тура лиги А Лиги наций против Германии (1:2). Единственный мяч украинцы забили с пенальти.

    «Приятно, что фанаты вновь оказались на стадионе. Мы постарались сыграть до конца с сильной командой. Несмотря на поражение, мы играли с гордостью. Теперь все внимание на следующем матче с Испанией», – написал Шевченко.

    • Последние три матча Украина проиграла с общим счетом 2:13.
    • Украинцы идут в группе третьими.
    • Германия победила в Лиге наций впервые за 25 месяцев существования турнира.

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    Источник: твиттер Андрея Шевченко

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