Шевченко: «Несмотря на поражение от Германии, мы играли с гордостью»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в социальной сети подвел итог матча третьего тура лиги А Лиги наций против Германии (1:2). Единственный мяч украинцы забили с пенальти.

«Приятно, что фанаты вновь оказались на стадионе. Мы постарались сыграть до конца с сильной командой. Несмотря на поражение, мы играли с гордостью. Теперь все внимание на следующем матче с Испанией», – написал Шевченко.