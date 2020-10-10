Луис Суарес: «Месси захочет остаться в «Барселоне», если придет новое руководство»

Лучше бы Суарес за собой следил, например за своим лишним весом, видать не выгнали бы его не куда.
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес выразил мнение, что может изменить желание Лионеля Месси покинуть «Барселону». Уругваец переехал в Мадрид в сентябре как раз из Каталонии.
«Месси был в сложной ситуации. Он хотел уйти, а клуб не отпускал. Приходилось помогать ему.
Лионель захочет остаться в «Барселоне», если он снова почувствует себя комфортно и сменится руководство», – сказал Суарес ESPN.
- Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
- В марте состоятся выборы президента каталонцев.
- «Барселона» идет в Примере шестой.