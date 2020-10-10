Луис Суарес: «Месси захочет остаться в «Барселоне», если придет новое руководство»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес выразил мнение, что может изменить желание Лионеля Месси покинуть «Барселону». Уругваец переехал в Мадрид в сентябре как раз из Каталонии.

«Месси был в сложной ситуации. Он хотел уйти, а клуб не отпускал. Приходилось помогать ему.

Лионель захочет остаться в «Барселоне», если он снова почувствует себя комфортно и сменится руководство», – сказал Суарес ESPN.