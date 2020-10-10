Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Луис Суарес: «Месси захочет остаться в «Барселоне», если придет новое руководство»

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес выразил мнение, что может изменить желание Лионеля Месси покинуть «Барселону». Уругваец переехал в Мадрид в сентябре как раз из Каталонии.

    «Месси был в сложной ситуации. Он хотел уйти, а клуб не отпускал. Приходилось помогать ему.

    Лионель захочет остаться в «Барселоне», если он снова почувствует себя комфортно и сменится руководство», – сказал Суарес ESPN.

    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • В марте состоятся выборы президента каталонцев.
    • «Барселона» идет в Примере шестой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2020 21:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -615

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Лучше бы Суарес за собой следил, например за своим лишним весом, видать не выгнали бы его не куда.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79724
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru