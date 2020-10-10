Овчинников: «Семье Кулькова необходимо держаться и хранить память о Василии»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников отреагировал на новость о смерти бывшего футболиста сборной России Василия Кулькова. В последние месяцы жизни он боролся с онкологией.

«Это огромная потеря. Честно, настроение у меня не очень хорошее. Когда узнал утром, очень расстроился. Семье, конечно, необходимо держаться и хранить память о Василии», – сказал Овчинников «Р-Спорт».

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.

Также защитник играл в Португалии – за «Бенфику» и «Порту».

В 2013 году он возглавлял молодежную команду «Спартака».

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