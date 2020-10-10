Уткин – о Кулькове: «Страшно невезучий парень. Вот и ушел рано»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на смерть бывшего игрока сборной России Василия Кулькова. В последние месяцы жизни спортсмен боролся с онкологией.

«Есть в биографии Кулькова еще один удивительный штрих. Драматичный. Он так и не сыграл на чемпионатах мира и Европы, хотя в отборах Евро-1992 и 1996 года, к американскому чемпионату мира Василий был основным игроком, важнейшим. Дважды получал тяжeлые травмы.

А в США не поехал по принципиальным соображениям… Александр Мостовой и Сергей Юран, товарищи по «Бенфике», подписали письмо за отставку Павла Садырина – и поехали. А он вот — нет. Страшно невезучий парень. Вот и ушeл рано», – написал Уткин в телеграме.