Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Уткин – о Кулькове: «Страшно невезучий парень. Вот и ушел рано»

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на смерть бывшего игрока сборной России Василия Кулькова. В последние месяцы жизни спортсмен боролся с онкологией.

    «Есть в биографии Кулькова еще один удивительный штрих. Драматичный. Он так и не сыграл на чемпионатах мира и Европы, хотя в отборах Евро-1992 и 1996 года, к американскому чемпионату мира Василий был основным игроком, важнейшим. Дважды получал тяжeлые травмы.

    А в США не поехал по принципиальным соображениям… Александр Мостовой и Сергей Юран, товарищи по «Бенфике», подписали письмо за отставку Павла Садырина – и поехали. А он вот — нет. Страшно невезучий парень. Вот и ушeл рано», – написал Уткин в телеграме.

    • Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.
    • Также защитник играл в Португалии – за «Бенфику» и «Порту».
    • В 2013 году он возглавлял молодежную команду «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:08
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79724
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru