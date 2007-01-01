Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Шевченко – о поражении 1:7 от Франции: «Это стечение обстоятельств»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу поражения своей команды в товарищеском матче с Францией со счетом 1:7.

    «У нас очень много проблематичных позиций. Мы не понимаем, какое количество игроков у нас будет, кого мы сможем довызвать, кого – не сможем. Очень тяжелая ситуация, но мы должны из нее выходить. Мы вызывали практически молодежную сборную. Дальше у нас матчи с Германией и Испанией. Футболисты «Шахтера» будут проходить тесты на коронавирус 8 октября. Тогда и будет ясно, какая ситуация.

    Попав в такую ситуацию, игроки отнеслись к матчу с той серьезностью, с которой могли. Игроки, которые выходили на поле, старались и пытались играть. Сравнивать команды вообще невозможно, но какие-то кусочки, особенно начало второго тайма, у нас хорошо получились. Все хорошее мы будем забирать.

    То, что произошло сегодня – стечение обстоятельств. Сборная Франции – чемпион мира, одна из лучших команд. Мы не смогли выставить наш лучший состав, чтобы хотя бы попытаться конкурировать с ними.

    Это футбол, он складывается из эпизодов. У нас было несколько моментов, когда мы могли хоть как-то улучшить ситуацию по счету: попали в штангу, был выход один на один. То есть мы создавали ситуации, которые могли реализовать. Для зрителей было бы интереснее увидеть еще несколько мячей», – сказал Шевченко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Украинской ассоциации футбола

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:19
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      mig28 4 минуты назад

      Ждём сообщений Спартак с сейвами Максименко))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1080

      22 raza chemp 53 минуты назад

      У человека который 5 мин убегал от тигра тоже были хорошие моменты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3310

      TOMSON 57 минут назад

      Там было 7 обстоятельств)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79650
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru