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  • Шевченко – о поражении 1:7 от Франции: «Это стечение обстоятельств»

Шевченко – о поражении 1:7 от Франции: «Это стечение обстоятельств»

8 октября 2020, 08:19
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу поражения своей команды в товарищеском матче с Францией со счетом 1:7.

«У нас очень много проблематичных позиций. Мы не понимаем, какое количество игроков у нас будет, кого мы сможем довызвать, кого – не сможем. Очень тяжелая ситуация, но мы должны из нее выходить. Мы вызывали практически молодежную сборную. Дальше у нас матчи с Германией и Испанией. Футболисты «Шахтера» будут проходить тесты на коронавирус 8 октября. Тогда и будет ясно, какая ситуация.

Попав в такую ситуацию, игроки отнеслись к матчу с той серьезностью, с которой могли. Игроки, которые выходили на поле, старались и пытались играть. Сравнивать команды вообще невозможно, но какие-то кусочки, особенно начало второго тайма, у нас хорошо получились. Все хорошее мы будем забирать.

То, что произошло сегодня – стечение обстоятельств. Сборная Франции – чемпион мира, одна из лучших команд. Мы не смогли выставить наш лучший состав, чтобы хотя бы попытаться конкурировать с ними.

Это футбол, он складывается из эпизодов. У нас было несколько моментов, когда мы могли хоть как-то улучшить ситуацию по счету: попали в штангу, был выход один на один. То есть мы создавали ситуации, которые могли реализовать. Для зрителей было бы интереснее увидеть еще несколько мячей», – сказал Шевченко.

Источник: Ютуб-канал Украинской ассоциации футбола
Украина. Премьер-лига Франция Украина Шевченко Андрей
Комментарии (2)
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mig28
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Ждём сообщений Спартак с сейвами Максименко))
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