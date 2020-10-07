«Локомотив»: «Заявка на Лигу чемпионов принята УЕФА. Надеемся, Зе Луиш сможет играть»

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк прокомментировал информацию Ильи Геркуса, что форвард Зе Луиш не сыграет в Лиге чемпионов. В действительности москвичи заявку уже отправили.

«Все требования УЕФА при заявке соблюдены. Зе Луиш в ней есть. Она официально оформлена, принята УЕФА и существует. Сможет ли Зе играть в Лиге чемпионов? Надеемся. Если будет здоров и без травм, то точно будет играть. 25 человек в заявке есть, никаких претензий к нам не было. Этот вопрос успешно решeн», – сказал Лосюк.