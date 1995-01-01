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    «Локомотив»: «Заявка на Лигу чемпионов принята УЕФА. Надеемся, Зе Луиш сможет играть»

    Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк прокомментировал информацию Ильи Геркуса, что форвард Зе Луиш не сыграет в Лиге чемпионов. В действительности москвичи заявку уже отправили.

    «Все требования УЕФА при заявке соблюдены. Зе Луиш в ней есть. Она официально оформлена, принята УЕФА и существует. Сможет ли Зе играть в Лиге чемпионов? Надеемся. Если будет здоров и без травм, то точно будет играть. 25 человек в заявке есть, никаких претензий к нам не было. Этот вопрос успешно решeн», – сказал Лосюк.

    • С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
    • В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
    • Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11576

      Garrincha58 10 минут назад

      ну и хорошо пусть играет может Нойеру голешник забьёт

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