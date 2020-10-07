Геркус: «Локомотив» не сможет заявить Зе Луиша на Лигу чемпионов. В клубе неправильно интерпретировали регламент»

Новичок «Локомотива» Зе Луиш не выступит в текущем сезоне Лиги чемпионов. Информацию сообщил бывший президент клуба Илья Геркус.
«Специалисты из УЕФА подсказывают, что Зе Луиша никак не заявить в ЛЧ. «Локомотив» ошибся с интерпретацией регламента», – написал Геркус в телеграме.
- С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
- В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
- Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса