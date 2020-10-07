Геркус: «Локомотив» не сможет заявить Зе Луиша на Лигу чемпионов. В клубе неправильно интерпретировали регламент»

Новичок «Локомотива» Зе Луиш не выступит в текущем сезоне Лиги чемпионов. Информацию сообщил бывший президент клуба Илья Геркус.

«Специалисты из УЕФА подсказывают, что Зе Луиша никак не заявить в ЛЧ. «Локомотив» ошибся с интерпретацией регламента», – написал Геркус в телеграме.