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    Геркус: «Локомотив» не сможет заявить Зе Луиша на Лигу чемпионов. В клубе неправильно интерпретировали регламент»

    Новичок «Локомотива» Зе Луиш не выступит в текущем сезоне Лиги чемпионов. Информацию сообщил бывший президент клуба Илья Геркус.

    «Специалисты из УЕФА подсказывают, что Зе Луиша никак не заявить в ЛЧ. «Локомотив» ошибся с интерпретацией регламента», – написал Геркус в телеграме.

    • С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
    • В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
    • Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2821

      mutabor0992 4 минуты назад

      Походу с приходом грузина, в Локо начался вирус дебилизма...Или они с рождения такие?

      0
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      Рейтинг: +14586

      slavutiq70 23 минуты назад

      Вот такие специалисты у нас в клубах работают,,,,а мы ещё что то хотим в еврокубках,,,На работу берут не по знаниям по блату,,,,

      4
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      Рейтинг: -403

      Spartak Piter 52 минуты назад

      Если бы в СБГТ такое было, то сразу админка во все щели начала лезть.

      0
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      Рейтинг: +1502

      ФК Пупсик 1 час назад

      С манджукичем не вышло, с кузяевым не вышло - купили свиненыша, так и того не заявить. На славу поработали!

      1
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      Рейтинг: +8892

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак!

      -3
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      Рейтинг: +11938

      derrik2000 > alarm 2 минуты назад

      Да не то слово! )))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1502

      ФК Пупсик 1 час назад

      Лохи лоханулись)))

      1
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      Рейтинг: +629

      Mr Green 1 час назад

      да хер с ней с ЛЧ, там и так всё понятно, пусть в лиге забивает, ато эти 2 бревна не могут нихера

      1
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      Рейтинг: +1339

      Lenin26 1 час назад

      Вот серьёзно,это даже не смешно,какими дилетантами надо быть,что бы такое сотворить,что то с уходом Палыча, положение дел в клубе всё хуже и хуже.

      5
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      Рейтинг: +7511

      JTherry 1 час назад

      Зе Луиш является 9-ым легионером, поэтому, прежде, чем заявить его в состав команды на игры в ЛЧ, он должен быть заявлен, как игрок команды в чемпионате РПЛ, таковы правила УЕФА... а пока правило "8+17" никто не отменял...

      0
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      Рейтинг: +11577

      Garrincha58 > JTherry 32 минуты назад

      вот и сработало это дурацкое правило нового лимита и на х... он нужен если всё больше поговаривают о натурализации иностранцев

      0
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      Рейтинг: +3579

      polt 1 час назад

      Это по нашему, по русски, через жопу.

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