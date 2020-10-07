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  • Геркус: «Локомотив» не сможет заявить Зе Луиша на Лигу чемпионов. В клубе неправильно интерпретировали регламент»

Геркус: «Локомотив» не сможет заявить Зе Луиша на Лигу чемпионов. В клубе неправильно интерпретировали регламент»

7 октября 2020, 14:09
20

Новичок «Локомотива» Зе Луиш не выступит в текущем сезоне Лиги чемпионов. Информацию сообщил бывший президент клуба Илья Геркус.

«Специалисты из УЕФА подсказывают, что Зе Луиша никак не заявить в ЛЧ. «Локомотив» ошибся с интерпретацией регламента», – написал Геркус в телеграме.

  • С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
  • В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
  • Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Зе Луиш Геркус Илья
Комментарии (20)
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Ганнибал Лектор
1602069187
Прекрасный трансфер! А главное - на перспективу
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Kollljan
1602069482
Зачем купили это чмо?
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polt
1602070259
Это по нашему, по русски, через жопу.
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JTherry
1602070262
Зе Луиш является 9-ым легионером, поэтому, прежде, чем заявить его в состав команды на игры в ЛЧ, он должен быть заявлен, как игрок команды в чемпионате РПЛ, таковы правила УЕФА... а пока правило "8+17" никто не отменял...
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Lenin26
1602070368
Вот серьёзно,это даже не смешно,какими дилетантами надо быть,что бы такое сотворить,что то с уходом Палыча, положение дел в клубе всё хуже и хуже.
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Mr Green
1602070568
да хер с ней с ЛЧ, там и так всё понятно, пусть в лиге забивает, ато эти 2 бревна не могут нихера
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Spartak Piter
1602073558
Если бы в СБГТ такое было, то сразу админка во все щели начала лезть.
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slavа0508
1602075251
Вот такие специалисты у нас в клубах работают,,,,а мы ещё что то хотим в еврокубках,,,На работу берут не по знаниям по блату,,,,
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mutabor0992
1602076422
Походу с приходом грузина, в Локо начался вирус дебилизма...Или они с рождения такие?
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rash1959
1602079166
"Эффективные менеджеры", т. е. проводницы рулят.... Мечтал Зе в ЛЧ попылить, а тут такой облом.
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