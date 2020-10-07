Гонсалес – о конфликте с Неймаром: «Он сказал, что за день зарабатывает больше, чем я за год»

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес вспомнил слова нападающего «ПСЖ» Неймара в концовке матча третьего тура чемпионата Франции (1:0).
«Я был лучше его в той игре. Он был бессилен... Неймар не заслуживает моего уважения. Неймар сказал мне, что за день он заработал столько же, сколько я за год. Да, это правда. Я сказал ему, что доволен своей зарплатой», – цитирует футболиста журналист Робин Байрнер.
- В концовке матча «ПСЖ» – «Марсель» из-за конфликта между игроками были удалены пять футболистов.
- Гонсалес назвал Неймара обезьяной.
- Форвард жаловался на расистские оскорбления со стороны испанца.
Источник: твиттер Робина Байрнера
Робин Байрнер - корреспондент издания Goal. Преимущественно освещает французский и шотландский футбол. Аудитория в твиттере - 37 тысяч подписчиков