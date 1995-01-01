Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Гонсалес – о конфликте с Неймаром: «Он сказал, что за день зарабатывает больше, чем я за год»

    Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес вспомнил слова нападающего «ПСЖ» Неймара в концовке матча третьего тура чемпионата Франции (1:0).

    «Я был лучше его в той игре. Он был бессилен... Неймар не заслуживает моего уважения. Неймар сказал мне, что за день он заработал столько же, сколько я за год. Да, это правда. Я сказал ему, что доволен своей зарплатой», – цитирует футболиста журналист Робин Байрнер.

    • В концовке матча «ПСЖ» – «Марсель» из-за конфликта между игроками были удалены пять футболистов.
    • Гонсалес назвал Неймара обезьяной.
    • Форвард жаловался на расистские оскорбления со стороны испанца.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Робина Байрнера

    Робин Байрнер - корреспондент издания Goal. Преимущественно освещает французский и шотландский футбол. Аудитория в твиттере - 37 тысяч подписчиков

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3968

      Давид59 1 час назад

      Ха-ха-ха! Специалисты по чтению по губам определили, что он назвал Неймара обезьяной, а тот утверждает, что сказал "своей зарплатой доволен". Почти никакой разницы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79632
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru