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    Кикнадзе: «Ни Кузяев, ни его отец не виноваты, что трансфер в «Локомотив» не состоялся»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Sport24 подтвердил, что клуб пытался подписать полузащитника Далера Кузяева. В итоге игрок вернулся в «Зенит».

    – Я был очень рад познакомиться с отцом Далера. У нас был абсолютно конструктивный диалог. Мне жаль, что трансфер не случился. Мы его должны были подписать вчера. Велась реальная работа, мы считали, что переход позволит не только усилить состав нашей команды, но и даст постоянную практику игроку сборной. К сожалению, в один день все перевернулось. Так получилось, так бывает. Мы учтем на будущее, извлечем уроки.

    – Появилась информация, что трансферу в «Локомотив» во многом помешал отец Кузяева.

    – Это неправда. Я с огромным уважением отношусь к Адьяму, и считаю, что он делает все для того, чтобы помочь сыну. Завышенные требования игрока? Это неправда. Ни сам Далер, ни его отец не виноваты в том, что сделка с «Локомотивом» не состоялась.

    • Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
    • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
    • 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента, а на этой неделе вернулся.

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    Источник: Sport24

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    06.10.2020 23:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11189

      KLIM777 20 минут назад

      вообще никто не виноват))

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      Рейтинг: +1490

      ФК Пупсик 34 минуты назад

      Лохи некрасиво поступили, пытаясь украсть чужого игрока.

      0
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      Рейтинг: +6

      lyonyatormasow 1 час назад

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      Рейтинг: +2542

      absent32 1 час назад

      просто Кузяевы поняли в какую авантюру их пытаются втянуть))) да, они не виноваты! виноват менеджмент и руководство клуба

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