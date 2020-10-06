Кикнадзе: «Ни Кузяев, ни его отец не виноваты, что трансфер в «Локомотив» не состоялся»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Sport24 подтвердил, что клуб пытался подписать полузащитника Далера Кузяева. В итоге игрок вернулся в «Зенит».

– Я был очень рад познакомиться с отцом Далера. У нас был абсолютно конструктивный диалог. Мне жаль, что трансфер не случился. Мы его должны были подписать вчера. Велась реальная работа, мы считали, что переход позволит не только усилить состав нашей команды, но и даст постоянную практику игроку сборной. К сожалению, в один день все перевернулось. Так получилось, так бывает. Мы учтем на будущее, извлечем уроки.

– Появилась информация, что трансферу в «Локомотив» во многом помешал отец Кузяева.

– Это неправда. Я с огромным уважением отношусь к Адьяму, и считаю, что он делает все для того, чтобы помочь сыну. Завышенные требования игрока? Это неправда. Ни сам Далер, ни его отец не виноваты в том, что сделка с «Локомотивом» не состоялась.