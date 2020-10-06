Кузяев: «Я был близок к «Локомотиву»? Комментировать чьи-то навязчивые фантазии не хочу. Главное, что я в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не подтвердил, что был близок к подписанию контракта с «Локомотивом». С лета до октября футболист был свободным агентом.

– За то время, что вы были свободным агентом, появлялось очень много разной информации о вашем будущем. Буквально два дня назад писали, что Кузяев очень близок к переходу в «Локомотив».

– Комментировать слухи и чьи-то навязчивые фантазии в интернете не очень хотелось бы. Не стоит верить всему тому, что пишется в интернете. Сейчас я снова в «Зените», и это главное для меня.