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    Кузяев: «Я был близок к «Локомотиву»? Комментировать чьи-то навязчивые фантазии не хочу. Главное, что я в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не подтвердил, что был близок к подписанию контракта с «Локомотивом». С лета до октября футболист был свободным агентом.

    – За то время, что вы были свободным агентом, появлялось очень много разной информации о вашем будущем. Буквально два дня назад писали, что Кузяев очень близок к переходу в «Локомотив».

    – Комментировать слухи и чьи-то навязчивые фантазии в интернете не очень хотелось бы. Не стоит верить всему тому, что пишется в интернете. Сейчас я снова в «Зените», и это главное для меня.

    • Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
    • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
    • 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента, а на этой неделе вернулся.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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