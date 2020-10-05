Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Глушаков: «Хочу играть еще четыре года»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пока не собирается завершать карьеру.

    – Когда летом оставались без клуба, хоть раз возникала мысль, что это может быть конец карьеры?

    – Нет – и не будет таких мыслей. У меня есть здоровье, есть желание, хочу играть в футбол. Должна быть здоровая конкуренция в чемпионате России, вообще в футболе и в том, как люди попадают в команды.

    – Вы отмеривали для себя, сколько еще планируете выходить на поле?

    – Как здоровье позволит. Главное, чтобы оно было. Я готов играть. Как ни крути, года четыре еще хотелось бы. Возьмите тех же Березуцких, Семака, Игнашевича, сейчас Жиркова, Ещенко по-прежнему в строю.

    Почему я должен заканчивать? Не уступаю по физическим данным, а это самое главное. Остальное, думаю – уже опыт и мастерство, которые накапливались долгие годы. Еще важно желание, чтобы страсть к футболу не утихала.

    • Глушаков заключил с «Химками» контракт до конца сезона.
    • В январе футболисту исполнится 34 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2020 22:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79600
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru