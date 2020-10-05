Глушаков: «Хочу играть еще четыре года»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пока не собирается завершать карьеру.

– Когда летом оставались без клуба, хоть раз возникала мысль, что это может быть конец карьеры?

– Нет – и не будет таких мыслей. У меня есть здоровье, есть желание, хочу играть в футбол. Должна быть здоровая конкуренция в чемпионате России, вообще в футболе и в том, как люди попадают в команды.

– Вы отмеривали для себя, сколько еще планируете выходить на поле?

– Как здоровье позволит. Главное, чтобы оно было. Я готов играть. Как ни крути, года четыре еще хотелось бы. Возьмите тех же Березуцких, Семака, Игнашевича, сейчас Жиркова, Ещенко по-прежнему в строю.

Почему я должен заканчивать? Не уступаю по физическим данным, а это самое главное. Остальное, думаю – уже опыт и мастерство, которые накапливались долгие годы. Еще важно желание, чтобы страсть к футболу не утихала.