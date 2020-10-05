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Глушаков: «Хочу играть еще четыре года»

5 октября 2020, 22:54
8

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пока не собирается завершать карьеру.

– Когда летом оставались без клуба, хоть раз возникала мысль, что это может быть конец карьеры?

– Нет – и не будет таких мыслей. У меня есть здоровье, есть желание, хочу играть в футбол. Должна быть здоровая конкуренция в чемпионате России, вообще в футболе и в том, как люди попадают в команды.

– Вы отмеривали для себя, сколько еще планируете выходить на поле?

– Как здоровье позволит. Главное, чтобы оно было. Я готов играть. Как ни крути, года четыре еще хотелось бы. Возьмите тех же Березуцких, Семака, Игнашевича, сейчас Жиркова, Ещенко по-прежнему в строю.

Почему я должен заканчивать? Не уступаю по физическим данным, а это самое главное. Остальное, думаю – уже опыт и мастерство, которые накапливались долгие годы. Еще важно желание, чтобы страсть к футболу не утихала.

  • Глушаков заключил с «Химками» контракт до конца сезона.
  • В январе футболисту исполнится 34 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис
Комментарии (8)
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Бухбух
1601950293
Если только в ФНЛ.
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RJM555
1601963245
в женском футболе........
Ответить
САДЫЧОК
1601965126
Интересно , куда смотрят руководители клубов , например Химки ? Ну видно же , что Ахмат дал этому челу пинок под зад , за всё !
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vladimir-7
1601966566
Денис, займись обучением и передачей своего опыта игрокам в ПФЛ восток.
Ответить
balam
1601978041
давай как путин
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Рубинище
1601984145
Сейчас то ни кому не нужен, с Жирковым себя сравнил, опу с пальцем.
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nik55
1601987969
играй хоть 10 ----кто мешает?
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Hektor 84
1602073191
Играть для глушака это громко сказано. Ходить пешком по полю это про него.
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