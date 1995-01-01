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    Ротенберг: «Я не против аренды Кокорина, но не знаю, захочет ли он опять в «Сочи»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопросы о бывшем нападающем команды Александре Кокорине.

    – Что происходит с Кокориным? Ушел в «Спартак» и постоянно лечится...

    – Не знаю. Я с ним в последнее время не разговаривал. Даже толком не в курсе, что с ним сейчас случилось. Не в теме.

    – У него опять мышечная травма.

    – Ясно... Нет, у меня нет ответа. Правда, пока не разговаривал с Сашей.

    – Если у Кокорина не получится в «Спартаке», готовы взять его в аренду?

    – Ну, конечно, я был бы не против. Но вы поймите и другую вещь – его же не просто так в «Спартак» позвали. Это топовый игрок. Не знаю, почему все время восстанавливается... Вопрос к медицинскому штабу москвичей.

    И я не знаю, захочет ли он опять в «Сочи». Саша ведь объяснял мне, что пошел в «Спартак» на повышение. У него семья, дети. А у нас еще молодая команда.

    • Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды во второй половине прошлого сезона.
    • Форвард забил семь голов и сделал два ассиста в десяти матчах.
    • Летом он подписал контракт со «Спартаком» по схеме «3+1».

    Ротенберг – о матче с «Ростовом»: «Судья отработал нормально. Норманна тренер воспитывать должен»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8570

      paracetamol 42 минуты назад

      Не бери Боря Коку, козленочком будешь! Вся Рашка смеяться будет, как на федунчиком.

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