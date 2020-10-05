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  • Ротенберг: «Я не против аренды Кокорина, но не знаю, захочет ли он опять в «Сочи»

Ротенберг: «Я не против аренды Кокорина, но не знаю, захочет ли он опять в «Сочи»

5 октября 2020, 11:31
10

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопросы о бывшем нападающем команды Александре Кокорине.

– Что происходит с Кокориным? Ушел в «Спартак» и постоянно лечится...

– Не знаю. Я с ним в последнее время не разговаривал. Даже толком не в курсе, что с ним сейчас случилось. Не в теме.

– У него опять мышечная травма.

– Ясно... Нет, у меня нет ответа. Правда, пока не разговаривал с Сашей.

– Если у Кокорина не получится в «Спартаке», готовы взять его в аренду?

– Ну, конечно, я был бы не против. Но вы поймите и другую вещь – его же не просто так в «Спартак» позвали. Это топовый игрок. Не знаю, почему все время восстанавливается... Вопрос к медицинскому штабу москвичей.

И я не знаю, захочет ли он опять в «Сочи». Саша ведь объяснял мне, что пошел в «Спартак» на повышение. У него семья, дети. А у нас еще молодая команда.

  • Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды во второй половине прошлого сезона.
  • Форвард забил семь голов и сделал два ассиста в десяти матчах.
  • Летом он подписал контракт со «Спартаком» по схеме «3+1».

Ротенберг – о матче с «Ростовом»: «Судья отработал нормально. Норманна тренер воспитывать должен»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Кокорин Александр
Комментарии (10)
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paracetamol
1601887098
Не бери Боря Коку, козленочком будешь! Вся Рашка смеяться будет, как на федунчиком.
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JTherry
1601890085
"А у нас еще молодая команда..." ...ничего себе "молодая", средний возраст -30,5 лет)) старперов из зенита собрал Ротен, надо же было куда-то неликвид отгрузить...
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порт
1601898362
Да ему и у мазутных не плохо кормится.
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Чехов на Садовой
1601898794
Тварь (берг), ещё и смердит..
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кошмарик
1601903310
как не захочет? побольше подъемных ( чтобы не смог унести) и кокоша ваша навеки... до следующего клуба с подъёмными..
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alp
1601908438
сильно сдается мне, что не в травмах дело... и если саша будет играть, то только в сочи...
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GammiD
1601971491
Судя по всему играть Кокорину или нет решают не в мск а в питере... как так произошло хз... ну уж больно как то все стремно и говном воняет...
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