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Metaratings: «Спартак» отказал «Торино» в аренде Бакаева

4 октября 2020, 16:31
10

«Торино» обращался в «Спартак» по поводу аренды полузащитника Зелимхана Бакаева. Россияне отказали, так как рассчитывают на футболиста, пишет Metaratings.

Контракт Бакаева действует до 2022 года. Ранее появлялась информация, что игрока предлагали «Динамо».

  • Бакаев в сезоне РПЛ не пропустил ни матча, забил гол, сделал три результативные передачи.
  • Игрок стоит на рынке 9 миллионов евро.
  • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.

Тедеско: «Бакаев – топ игрок, проводит хороший сезон. Трудно найти более работоспособного футболиста»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Торино Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (10)
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derrik2000
1601818640
И правильно! В своё время за Льяича, которого наши хотели купить, ЗАГНУЛИ аж 20 миллионов евро, а он стоил на тот момент миллионов 10. Так отчего бы и с ними не "по-турински"?
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Томик
1601818920
Кто конкретно отказал? Имя в студию!!! Я хочу знать, кто издевается над "Спартаком"! За него ещё и деньги предлагали?? Тогда вообще смешно.
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vka1970
1601819416
И это правильно.Такая корова нужна самому.
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VVM1964
1601819450
Думаю , что Бакаев еще себя покажет .
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Сильвербой
1601820371
Раз Тедеско верит в него, то нет смысла отдавать, тем более он паспортист!
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altezzik
1601821400
"пишет Metaratings" че за ноунейм контора?
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Томик
1601824031
Давайте ему ещё и зряплату поднимем срочно, чтобы потом и не спихнуть никуда было невозможно, даже в аренду.
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alefreddy
1601825239
пока его игра оставляет лучшего.Он не похож га себя прежнего
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