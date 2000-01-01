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    Metaratings: «Спартак» отказал «Торино» в аренде Бакаева

    «Торино» обращался в «Спартак» по поводу аренды полузащитника Зелимхана Бакаева. Россияне отказали, так как рассчитывают на футболиста, пишет Metaratings.

    Контракт Бакаева действует до 2022 года. Ранее появлялась информация, что игрока предлагали «Динамо».

    • Бакаев в сезоне РПЛ не пропустил ни матча, забил гол, сделал три результативные передачи.
    • Игрок стоит на рынке 9 миллионов евро.
    • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.

    Тедеско: «Бакаев – топ игрок, проводит хороший сезон. Трудно найти более работоспособного футболиста»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии11
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      Рейтинг: +64

      alefreddy 4 минуты назад

      пока его игра оставляет лучшего.Он не похож га себя прежнего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4268

      Томик 24 минуты назад

      Давайте ему ещё и зряплату поднимем срочно, чтобы потом и не спихнуть никуда было невозможно, даже в аренду.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1502

      altezzik 1 час назад

      "пишет Metaratings" че за ноунейм контора?

      0
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      Рейтинг: +11786

      derrik2000 > altezzik 40 минут назад

      И ставки на спорт принимает, и спортивными новостями делится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1410

      ФК Пупсик 1 час назад

      Скоро будут рады в аренду хоть в химки отдать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6443

      Сильвербой 1 час назад

      Раз Тедеско верит в него, то нет смысла отдавать, тем более он паспортист!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4268

      Томик > Сильвербой 23 минуты назад

      Не "тем более", а "единственный плюс".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24834

      VVM1964 1 час назад

      Думаю , что Бакаев еще себя покажет .

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14762

      vka1970 1 час назад

      И это правильно.Такая корова нужна самому.

      3
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      Рейтинг: +4268

      Томик 1 час назад

      Кто конкретно отказал? Имя в студию!!! Я хочу знать, кто издевается над "Спартаком"! За него ещё и деньги предлагали?? Тогда вообще смешно.

      1
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      Рейтинг: +11786

      derrik2000 1 час назад

      И правильно!
      В своё время за Льяича, которого наши хотели купить, ЗАГНУЛИ аж 20 миллионов евро, а он стоил на тот момент миллионов 10.
      Так отчего бы и с ними не "по-турински"?

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