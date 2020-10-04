Metaratings: «Спартак» отказал «Торино» в аренде Бакаева

«Торино» обращался в «Спартак» по поводу аренды полузащитника Зелимхана Бакаева. Россияне отказали, так как рассчитывают на футболиста, пишет Metaratings.
Контракт Бакаева действует до 2022 года. Ранее появлялась информация, что игрока предлагали «Динамо».
- Бакаев в сезоне РПЛ не пропустил ни матча, забил гол, сделал три результативные передачи.
- Игрок стоит на рынке 9 миллионов евро.
- «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
Тедеско: «Бакаев – топ игрок, проводит хороший сезон. Трудно найти более работоспособного футболиста»
Источник: Metaratings