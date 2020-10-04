Тедеско: «Бакаев – топ игрок, проводит хороший сезон. Трудно найти более работоспособного футболиста»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева. Он доволен.

«Бакаев – топ-игрок, очень важный для «Спартака». Он проводит действительно хороший сезон. Иногда он очень много тратит энергии и сил, но это наша установка, которую он выполняет. Трудно найти более работоспособного игрока, чем Зелимхан», – сказал немец.