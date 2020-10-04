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  • Тедеско: «Бакаев – топ игрок, проводит хороший сезон. Трудно найти более работоспособного футболиста»

Тедеско: «Бакаев – топ игрок, проводит хороший сезон. Трудно найти более работоспособного футболиста»

4 октября 2020, 14:35
17

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева. Он доволен.

«Бакаев – топ-игрок, очень важный для «Спартака». Он проводит действительно хороший сезон. Иногда он очень много тратит энергии и сил, но это наша установка, которую он выполняет. Трудно найти более работоспособного игрока, чем Зелимхан», – сказал немец.

  • Бакаев в сезоне РПЛ не пропустил ни матча, забил гол, сделал три результативные передачи.
  • Игрок стоит на рынке 9 миллионов евро.
  • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Бакаев Зелимхан Тедеско Доменико
Комментарии (17)
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ySS
1601813476
Что Зелимхан подсел после болезни, видно всем Хороший сезон... не знаю, но не пока не лучший, точно а по работоспособности Зобнину равных нет
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dim29
1601813545
что-то мне кажется,что Бакаев слишком много прессы и коменты о себе читает,занимается самобичеванием,отсюда все беды,ему надо обстрагироваться от этого и всё будет хорошо.
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Томик
1601813888
Он может быть и работоспособный, но бестолковый и мяч теряет за всю команду. В отборе вообще не умеет играть - либо смотрит как мимо него пробегают, либо фолит. Уровень молодёжки максимум. Хватит заставлять Тедеско ставить его в состав да ещё и хвалить.
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партизан84
1601814193
он тренер, ставит игрока в основу, отвечает за его игру и результат. не кидает камни в парня, которого купили за 40 лямов и ждут что он один все должен решать. в этом думаю тоже отличие тренерского подхода.
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Plyash
1601816881
У Бакаева явный спад,это очевидно.Похоже,Тед настырно ставит его в основу,надеясь разбудить в нём самолюбие,так поступал в прошлом Бесков,Лобановский.Частенько помогает,давайте подождём.Мы же не знаем,о чём они перетирают в раздевалке.Доверие тренера может сработать.
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Фк Спaртaк Москвa
1601817744
так держать
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NewLife
1601818069
Бакаев после болезни стал нервным и дерганым, у него никак не получается самоутвердиться даже во вред игре. Хочет всех обводить, теряет мяч, психует еще больше. Перед выходом на поле ему надо давать транквилизаторы, тогда может появится уверенность.
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vka1970
1601819348
После болезни Зелимхан действительно сдал.Нужно время чтобы вернуть былые кондиции.
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mutabor0992
1601823051
Что за дичь???Топ???Бакаю до топа как до Луны...Поле совсем не видит.Сначала начинает дриблинг,уперев роги в землю,а когда упрется,то ищет кому отдать.Бегает много толку ноль!
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zigbert
1601828195
Доверие тренера дорогого стоит. Ошибки есть у всех игроков но почему то на Бакаеве их замечают отчетливей.
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