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    Тедеско: «Бакаев – топ игрок, проводит хороший сезон. Трудно найти более работоспособного футболиста»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева. Он доволен.

    «Бакаев – топ-игрок, очень важный для «Спартака». Он проводит действительно хороший сезон. Иногда он очень много тратит энергии и сил, но это наша установка, которую он выполняет. Трудно найти более работоспособного игрока, чем Зелимхан», – сказал немец.

    • Бакаев в сезоне РПЛ не пропустил ни матча, забил гол, сделал три результативные передачи.
    • Игрок стоит на рынке 9 миллионов евро.
    • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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