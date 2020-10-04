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  • Семак – о матче со «Спартаком»: «После забитого гола «Зенит» потерял нить игры, низко опускались»

Семак – о матче со «Спартаком»: «После забитого гола «Зенит» потерял нить игры, низко опускались»

4 октября 2020, 09:40
22

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результат матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Чемпионы пропустили на 86-й минуте.

«Конечно, недовольны результатом. Мы вели в счете, к сожалению, не выиграли. Расстроены, результат не может нас устроить.

В первом тайме у нас были хорошие моменты, это был намного более цельный тайм. Во втором тайме играли хуже, но моменты были, надо было забивать.

В таких матчах с нервными концовками преимущество в один мяч – это не гарантия победы. Хочется больше забивать, чтобы выигрывать.

После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, низко опускались и пропустили», – сказал Семак.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • В ближайшем туре команда сыграет с «Сочи».
  • 20 октября матчем с «Брюгге» «Зенит» стартует в Лиге чемпионов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (22)
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Ганнибал Лектор
1601795821
А кто в этом виноват? Надо было снимать с игры Дзюбу и Малкома, которые перестали работать на команду после забитого мяча.
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СвинкаСправедливости
1601797037
По привычке опускались)
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партизан84
1601800734
в целом игра зенита не впечатлила, может я и не прав, но игры по сути нет, есть уровень игроков, плюс они сыгрались, а по физике кстати вопрос. если группу в европе пройдут может их и не хватить на концовку чемпионата
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САДЫЧОК
1601801121
Проиграли из за Оздоева , который запорол 3-4 момента ...а в таких матчах-это много ! В целом то команда сильна...может надо было раньше Дзюбу убирать с поля..
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BarStep
1601801828
Твою мать, хоть бы раз сказал - это моя вина, потому что...!
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derrik2000
1601809087
"После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, низко опускались и пропустили», – сказал Семак." Сказал бы уж прямо, что где-то минуты с 60-й команда просто физически "сдохла" и то, что забили, и то, что ещё сразу после забитого мяча имели НАИВЫГОДНЕЙШИЙ момент - я имею в виду у Караваева - это уже было "на зубах" и мастерстве отдельных футболистов Зенита. ПА-ЧИ-МУ Спартак, зная, что в "физике" Зенит совсем плох и к концу 1-го тайма практически все они бегали "язык на плече", НЕ ВЗВИНТИЛ темп игры с началом 2-го тайма и не добил СБГ - для меня до сих пор загадка. Возможно, что это ошибка Тедеско.
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