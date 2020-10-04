Семак – о матче со «Спартаком»: «После забитого гола «Зенит» потерял нить игры, низко опускались»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результат матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Чемпионы пропустили на 86-й минуте.

«Конечно, недовольны результатом. Мы вели в счете, к сожалению, не выиграли. Расстроены, результат не может нас устроить.

В первом тайме у нас были хорошие моменты, это был намного более цельный тайм. Во втором тайме играли хуже, но моменты были, надо было забивать.

В таких матчах с нервными концовками преимущество в один мяч – это не гарантия победы. Хочется больше забивать, чтобы выигрывать.

После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, низко опускались и пропустили», – сказал Семак.