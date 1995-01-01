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    Семак – о матче со «Спартаком»: «После забитого гола «Зенит» потерял нить игры, низко опускались»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результат матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Чемпионы пропустили на 86-й минуте.

    «Конечно, недовольны результатом. Мы вели в счете, к сожалению, не выиграли. Расстроены, результат не может нас устроить.

    В первом тайме у нас были хорошие моменты, это был намного более цельный тайм. Во втором тайме играли хуже, но моменты были, надо было забивать.

    В таких матчах с нервными концовками преимущество в один мяч – это не гарантия победы. Хочется больше забивать, чтобы выигрывать.

    После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, низко опускались и пропустили», – сказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • В ближайшем туре команда сыграет с «Сочи».
    • 20 октября матчем с «Брюгге» «Зенит» стартует в Лиге чемпионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1726

      СвинкаСправедливости 1 минуту назад

      По привычке опускались)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2615

      Ганнибал Лектор 21 минуту назад

      А кто в этом виноват? Надо было снимать с игры Дзюбу и Малкома, которые перестали работать на команду после забитого мяча.

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