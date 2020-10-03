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  • Гончаренко – о победе над «Уралом»: «После удаления Магнуссона ЦСКА стал играть сильнее»

Гончаренко – о победе над «Уралом»: «После удаления Магнуссона ЦСКА стал играть сильнее»

3 октября 2020, 19:59
16

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в десятом туре над «Уралом» (2:0). Оба гола москвичи забили в меньшинстве.

«В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что нужно терпение, потому что «Урал» хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки. Мы понимали, что во втором тайме путeм замен можем усилить игры. Я не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги.

Что касается удаления Хердура Магнуссона, то мы после него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах. Очень хорошо проявил себя Бактиер Зайнутдинов. Никола Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал. Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление», – сказал белорус.

  • ЦСКА поднялся на третье место.
  • Марадишвили и Зайнутдинов забили дебютные голы за ЦСКА.
  • «Урал» в таблице идет 11-м.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Урал ЦСКА Магнуссон Хердур Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
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vladimir-7
1601744727
ЦСКА с победой, продолжайте и дальше выигрывать.
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OOOVVV.
1601750252
Играли бы в девятиром, могли и трёшку отгрузить))
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vlad10180v
1601750414
Вторую игру в меньшинстве играют круче чем полным составов красавцы!!!
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anjaneri
1601756301
Кони прут так, что земля рвется от капыт, знать хочут быть первыми..
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КБ свин
1605079181
в следующий раз
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КБ свин
1605079308
копыта
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