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    Гончаренко – о победе над «Уралом»: «После удаления Магнуссона ЦСКА стал играть сильнее»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в десятом туре над «Уралом» (2:0). Оба гола москвичи забили в меньшинстве.

    «В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что нужно терпение, потому что «Урал» хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки. Мы понимали, что во втором тайме путeм замен можем усилить игры. Я не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги.

    Что касается удаления Хердура Магнуссона, то мы после него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах. Очень хорошо проявил себя Бактиер Зайнутдинов. Никола Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал. Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление», – сказал белорус.

    • ЦСКА поднялся на третье место.
    • Марадишвили и Зайнутдинов забили дебютные голы за ЦСКА.
    • «Урал» в таблице идет 11-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5345

      Alekxei Z. 48 минут назад

      С Уралом вы можете и 8-ом играть, результат будет тот же.

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      Рейтинг: +69

      vlad10180v 1 час назад

      Вторую игру в меньшинстве играют круче чем полным составов красавцы!!!

      0
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      Рейтинг: +389

      OOOVVV. 1 час назад

      Играли бы в
      девятиром, могли и трёшку отгрузить))

      0
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      Рейтинг: +13241

      vladimir-7 2 часа назад

      ЦСКА с победой, продолжайте и дальше выигрывать.

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