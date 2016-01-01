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    Уткин – о группе ЦСКА в ЛЕ: «Динамо» Загреб – очевидный фаворит, «Фейеноорд» – это серьезно, «Вольфсберг» тоже не подарок»

    Журналист и блогер Василий Уткин высказался о шансах ЦСКА преодолеть групповой этап Лиги Европы.

    Соперниками московской команды будут загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».

    «Проблематично с тем, чтобы выйти. Группа ровная. «Динамо» Загреб – очевидный фаворит. Эту команду я привык видеть лигой выше.

    «Фейеноорд» – это серьезно. И сейчас я бы добавил, что на самых разных уровнях, в разных чемпионатах игроки, тренеры, журналисты – даже судьи все чаще говорят, как адски тяжело играть 11 месяцев два раза в неделю фактически без отпуска и отдыха. А у «Фейеноорда» нет такой проблемы. Голландия не доигрывала. И это важно, потому что группа ровная. А значит, решаться многое будет от того, насколько ровно, без провалов и спадов, удастся пройти дистанцию.

    Ну, и «Вольфсберг» тоже не подарок. Австрийская лига растет, в этом смысле новый клуб в еврокубках – это не типа нашего «Динамо», которое попадает в сетку, потому что кто-то всегда занимает шестое место, а команда, которая к этому стремилась и право свое завоевала. У «Вольфсберга» играет лучший нападающий лиги. Они опасны.

    Так что я у ЦСКА вижу один повод для надежд: много новых игроков, обновленная команда способна резко прибавлять. Иногда. Главное, чтоб все здоровы были. Иначе ведь Васин тоже выводы сделал и щитки, говорят, теперь вообще не снимает. Играть станет...» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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