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  • Мещеряков – о четвертом месте «Локо» в группе ЛЧ: «Многие, кто так говорят, видели футбольное поле только по телевизору»

Мещеряков – о четвертом месте «Локо» в группе ЛЧ: «Многие, кто так говорят, видели футбольное поле только по телевизору»

2 октября 2020, 16:17
7

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Московской команде в соперники достались «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

«Хорошая группа, будут интересные матчи. Будем готовиться к каждой игре и показывать достойный футбол.

Многие говорят, что «Локомотив» обречен на четвертое место в группе? Многие эксперты, которые так говорят, видели футбольное поле только по телевизору», – сказал Мещеряков.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Бавария Атлетико Зальцбург
Комментарии (7)
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Korsar_03
1601644933
А сам дядя Толя видел поле через витрину вип-ложи. Надо быть идиотом или безумным оптимистом, чтобы надеяться на то, что с такой игрой Локо выйдет из группы в ЛЕ.
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Синитсосит
1601658407
дело реально не в командах и классе, а все понимают прекрасно, что без миранчука и баринова, локомотив дно, зальцбург будет издеваться, про остальных не смешно
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Красногорск_Фан
1601664732
За всей словоблудской расплывчато мутной риторикой обещаний занять место выше 4-го не сделано (((
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portero
1601701077
И что??? Если это так, шанс у Локо только за 3 место побороться, если только чудо поможет Локо в играх с Атлетико, с Баварией и оно не поможет.....
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Hektor 84
1601728231
Зато ты теперь как руководитель Локо последний раз услышишь гимн лиги чемпионов
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