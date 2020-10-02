Мещеряков – о четвертом месте «Локо» в группе ЛЧ: «Многие, кто так говорят, видели футбольное поле только по телевизору»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Московской команде в соперники достались «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

«Хорошая группа, будут интересные матчи. Будем готовиться к каждой игре и показывать достойный футбол.

Многие говорят, что «Локомотив» обречен на четвертое место в группе? Многие эксперты, которые так говорят, видели футбольное поле только по телевизору», – сказал Мещеряков.