Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Мещеряков – о четвертом месте «Локо» в группе ЛЧ: «Многие, кто так говорят, видели футбольное поле только по телевизору»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    Московской команде в соперники достались «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

    «Хорошая группа, будут интересные матчи. Будем готовиться к каждой игре и показывать достойный футбол.

    Многие говорят, что «Локомотив» обречен на четвертое место в группе? Многие эксперты, которые так говорят, видели футбольное поле только по телевизору», – сказал Мещеряков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +128

      FCLM_FCRM 2 часа назад

      А сам дядя Толя видел поле через витрину вип-ложи. Надо быть идиотом или безумным оптимистом, чтобы надеяться на то, что с такой игрой Локо выйдет из группы в ЛЕ.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79515
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru