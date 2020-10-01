Семак – об усилении состава «Зенита»: «Чтобы сбалансировать команду, нам нужно два игрока»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, на какое количество новичков он рассчитывает до закрытия трансферного окна.

«Говоря же о новичках, то я свои пожелания руководству высказал. Кто нам нужен, чтобы удачно выступать в Лиге чемпионов. Пока новичков нет. Ждем.

Может быть, получится взять хотя бы одного. Но, по моему мнению, чтобы сбалансировать команду, нам нужно два игрока», – сказал Семак.

Летом «Зенит» купил одного игрока – защитника Деяна Ловрена .

. Клуб ищет еще одного центрбека и атакующего полузащитника.

Семак – о группе «Зенита» в ЛЧ: «На бумаге «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами. Но играть можно со всеми»