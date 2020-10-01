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    Семак – об усилении состава «Зенита»: «Чтобы сбалансировать команду, нам нужно два игрока»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, на какое количество новичков он рассчитывает до закрытия трансферного окна.

    «Говоря же о новичках, то я свои пожелания руководству высказал. Кто нам нужен, чтобы удачно выступать в Лиге чемпионов. Пока новичков нет. Ждем.

    Может быть, получится взять хотя бы одного. Но, по моему мнению, чтобы сбалансировать команду, нам нужно два игрока», – сказал Семак.

    • Летом «Зенит» купил одного игрока – защитника Деяна Ловрена.
    • Клуб ищет еще одного центрбека и атакующего полузащитника.

    Семак – о группе «Зенита» в ЛЧ: «На бумаге «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами. Но играть можно со всеми»

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    Источник: Sportbox

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    01.10.2020 22:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4955

      САДЫЧОК 1 час назад

      Вот , тут Семак прав ! Нужны двое , вместо Дзюбы и Оздоева, только забыл , он сказать , что нужен ещё и тренер !

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