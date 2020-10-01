Семак – о группе «Зенита» в ЛЧ: «На бумаге «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами. Но играть можно со всеми»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В соперники петербургской команде достались дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге».

«Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать – не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьезной линией нападения. Но с ними можно играть.

Что касается «Боруссии», то дортмундцы – главные фавориты группы. Они – вторая по силе команда Бундеслиги. Если говорить о «Лацио», то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». То есть это сопоставимые по уровню команды.

На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше», – сказал Семак.

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