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    Семак – о группе «Зенита» в ЛЧ: «На бумаге «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами. Но играть можно со всеми»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    В соперники петербургской команде достались дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге».

    «Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать – не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьезной линией нападения. Но с ними можно играть.

    Что касается «Боруссии», то дортмундцы – главные фавориты группы. Они – вторая по силе команда Бундеслиги. Если говорить о «Лацио», то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». То есть это сопоставимые по уровню команды.

    На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше», – сказал Семак.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11539

      Garrincha58 11 минут назад

      почему Зенит до сих пор не укрепился? а в Газпроме считают, что Ловрен и Малком (он в прошлом году не играл из за травмы) это и есть укрепление и его достаточно

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      Рейтинг: +11539

      Garrincha58 14 минут назад

      играть можно со всеми, но выиграть можно не всегда и в данном конкретном случае сложно, почему то мне кажется, что будет как в прошлом году

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      Рейтинг: +2532

      Ганнибал Лектор > Garrincha58 13 минут назад

      В прошлом году была адовая группа - я это сразу после жеребьевки сказал. А в этом году группа проходимая, Семак лукавит.

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      Рейтинг: +11539

      Garrincha58 > Ганнибал Лектор 7 минут назад

      а чем эта группа проходимая Боруссия сильней Лейпцига а Лацио не слабей Лиона а то что они дошли до полуфинала так это случайность и коронавирус,a Бенфика и Брюгге примерно равны так что группы соизмеримы

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      Рейтинг: +2313

      Иван_Невский 29 минут назад

      Сергей как вы тренируете так вам любая команда фаворит

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      Рейтинг: +2532

      Ганнибал Лектор > Иван_Невский 14 минут назад

      Брюгге на две головы сильнее, чем, например, Локомотив Тбилиси, Нефтчи, Маккаби, Ференцварош, Лудогорец и т.п. Надеюсь, я понятно выразился.

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      Рейтинг: +1696

      Бриг 57 минут назад

      Да и с Брюгге все не однозначно. Посерьезнее как-то надо. После нашего "чемпионата" мы все тут салаги х..вы..

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