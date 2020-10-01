Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак – о группе «Зенита» в ЛЧ: «На бумаге «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами. Но играть можно со всеми»

Семак – о группе «Зенита» в ЛЧ: «На бумаге «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами. Но играть можно со всеми»

1 октября 2020, 21:42
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В соперники петербургской команде достались дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге».

«Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать – не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьезной линией нападения. Но с ними можно играть.

Что касается «Боруссии», то дортмундцы – главные фавориты группы. Они – вторая по силе команда Бундеслиги. Если говорить о «Лацио», то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». То есть это сопоставимые по уровню команды.

На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше», – сказал Семак.

Гендиректор «Зенита»: «Мечтал сыграть с разобранной «Барселоной», у Барриоса есть опыт закрытия Месси на ноль»

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бриг
1601578164
Да и с Брюгге все не однозначно. Посерьезнее как-то надо. После нашего "чемпионата" мы все тут салаги х..вы..
Ответить
Иван_Невский
1601579847
Сергей как вы тренируете так вам любая команда фаворит
Ответить
Garrincha58
1601580733
играть можно со всеми, но выиграть можно не всегда и в данном конкретном случае сложно, почему то мне кажется, что будет как в прошлом году
Ответить
Garrincha58
1601580936
почему Зенит до сих пор не укрепился? а в Газпроме считают, что Ловрен и Малком (он в прошлом году не играл из за травмы) это и есть укрепление и его достаточно
Ответить
Dizgen
1601606735
Как всегда по страному с течению у зенита самая лёгкая группа
Ответить
paracetamol
1601621417
На бумаге Зенит на первом месте, Серега. Так и надо закончить!
Ответить
petrucho-spb
1601629713
Все группы хороши и любая команда будет грызть газон и за себя и за того парня. Кому повезет и кто окажется готов покажет время. Жду с нетерпением групповых матчей и буду болеть за все наши клубы и за Шахту с Динамо.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+