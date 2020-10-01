«Атлетико» близок к аренде Торрейры

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра в ближайшее время перейдет в «Атлетико», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Уругваец перейдет к мадридцам на правах аренды с опцией выкупа. Агент игрока сейчас улаживает детали сделки.

Между тем «Атлетико» уверен, что полузащитник Томас, на которого претендовал «Арсенал», останется в команде.