«Атлетико» близок к аренде Торрейры

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра в ближайшее время перейдет в «Атлетико», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Уругваец перейдет к мадридцам на правах аренды с опцией выкупа. Агент игрока сейчас улаживает детали сделки.
Между тем «Атлетико» уверен, что полузащитник Томас, на которого претендовал «Арсенал», останется в команде.
- Торрейра в прошлом сезоне АПЛ провел 29 игр, забив один гол и отдав одну голевую передачу.
- Футболист стоит на рынке 30 миллионов евро.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,9 миллиона человек.