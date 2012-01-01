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    «Атлетико» близок к аренде Торрейры

    Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра в ближайшее время перейдет в «Атлетико», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Уругваец перейдет к мадридцам на правах аренды с опцией выкупа. Агент игрока сейчас улаживает детали сделки.

    Между тем «Атлетико» уверен, что полузащитник Томас, на которого претендовал «Арсенал», останется в команде.

    • Торрейра в прошлом сезоне АПЛ провел 29 игр, забив один гол и отдав одну голевую передачу.
    • Футболист стоит на рынке 30 миллионов евро.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,9 миллиона человек.

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