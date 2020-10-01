Ари: «Соперники «Краснодара»? Хотелось бы сыграть с «Барселоной, «Реалом» и «Сити»

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, с какими командами хотел бы сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов. Российский клуб вчера победил ПАОК и теперь впервые в истории сыграет в группе.

«В Лиге чемпионов всегда приятно играть против больших команд. Помню, когда в составе «Спартака» играл против «Барселоны», это был очень крутой опыт. Будет здорово, если нам попадется хорошая группа. Лично мне бы хотелось сыграть опять с «Барселоной», также интересно было бы встретиться с «Реалом», «Манчестер Сити».

Ребята – большие молодцы. Всегда, когда смотрю матч с трибуны или по телевизору, очень переживаю. Жаль, что пропустил этот матч.

Наверное, это была самая важная игра в этом году для нас, поэтому я очень волновался. Теперь жду групповой этап Лиги чемпионов Это новый этап для нас. У «Краснодара» есть все для того, чтобы стать чемпионами России и стабильно играть в Лиге чемпионов. Клуб, Галицкий и ребята – большие молодцы», – сказал форвард.