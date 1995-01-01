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    Ари: «Соперники «Краснодара»? Хотелось бы сыграть с «Барселоной, «Реалом» и «Сити»

    Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, с какими командами хотел бы сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов. Российский клуб вчера победил ПАОК и теперь впервые в истории сыграет в группе.

    «В Лиге чемпионов всегда приятно играть против больших команд. Помню, когда в составе «Спартака» играл против «Барселоны», это был очень крутой опыт. Будет здорово, если нам попадется хорошая группа. Лично мне бы хотелось сыграть опять с «Барселоной», также интересно было бы встретиться с «Реалом», «Манчестер Сити».

    Ребята – большие молодцы. Всегда, когда смотрю матч с трибуны или по телевизору, очень переживаю. Жаль, что пропустил этот матч.

    Наверное, это была самая важная игра в этом году для нас, поэтому я очень волновался. Теперь жду групповой этап Лиги чемпионов Это новый этап для нас. У «Краснодара» есть все для того, чтобы стать чемпионами России и стабильно играть в Лиге чемпионов. Клуб, Галицкий и ребята – большие молодцы», – сказал форвард.

    • Ари пропустил матчи против ПАОКа из-за травмы.
    • «Краснодар» будет в третьей корзине при жеребьевке ЛЧ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +899

      elessar arnor 20 минут назад

      c Мартыновичем и Газинским - будет оч весело на этом посмотреть

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      Рейтинг: +1038

      Январь 59 38 минут назад

      Вот сама скромность. А игру с Олимпиакосом уже забыл? Хочется Реал, Барселона? Какая Барселона вы Сочи не смогли переиграть , вы Уралу проиграли. Вернитесь на землю. Хорош летать в облаках. Реально посмотрите свою игру со стороны и посмотрите как играют Реал и Барса, и вам сразу станет проще понимать о чем речь.

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      Рейтинг: +899

      elessar arnor > Январь 59 19 минут назад

      высокомерие - маркер нашего чемпионата, напоминалка о том, что мы глубоко..приходит во время евросезона

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