Спортивный директор «Химок»: «Договариваемся с Мирзовым и Зиньковским. Оба могут прийти на правах аренды»

Спортивный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов рассказал о процессе переговоров с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым и полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским.
«По Мирзову и Зиньковскому мы пока не договорились, но в активной стадии. Оба могут продолжить карьеру у нас на правах аренды», – сообщил Ульянов.
- В этом сезоне Мирзов принял участие только в одном матче РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- Зиньковский сыграл в ФНЛ в 12 матчах, забив четыре мяча.
Источник: «Чемпионат»