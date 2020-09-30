Спортивный директор «Химок»: «Договариваемся с Мирзовым и Зиньковским. Оба могут прийти на правах аренды»

Спортивный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов рассказал о процессе переговоров с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым и полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским.

«По Мирзову и Зиньковскому мы пока не договорились, но в активной стадии. Оба могут продолжить карьеру у нас на правах аренды», – сообщил Ульянов.