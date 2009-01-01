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    Спортивный директор «Химок»: «Договариваемся с Мирзовым и Зиньковским. Оба могут прийти на правах аренды»

    Спортивный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов рассказал о процессе переговоров с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым и полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским.

    «По Мирзову и Зиньковскому мы пока не договорились, но в активной стадии. Оба могут продолжить карьеру у нас на правах аренды», – сообщил Ульянов.

    • В этом сезоне Мирзов принял участие только в одном матче РПЛ, не отметившись результативными действиями.
    • Зиньковский сыграл в ФНЛ в 12 матчах, забив четыре мяча.

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    Источник: «Чемпионат»

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