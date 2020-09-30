Спортивный директор «Химок»: «Переговоры с Глушаковым проходят в положительном ключе»

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым.
«Мы очень надеемся, что нам удастся подписать контракт с Денисом Глушаковым. Пока не могу сказать, когда это случится, но мы надеемся. Переговоры продвигаются в положительном ключе.
У нас есть список игроков, которых мы рассматриваем. Могу сказать, что у нас еще будет усиление до конца трансферного окна», – сказал Ульянов.
- Ранее функционер говорил, что в шорт-листе «Химок» 20 футболистов.
- Глушаков – свободный агент. Последним его клубом был «Ахмат».
- «Химки» идут на 14-м месте. В пятницу команду возглавил Игорь Черевченко.
Источник: Sport24