Спортивный директор «Химок»: «Переговоры с Глушаковым проходят в положительном ключе»

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Мы очень надеемся, что нам удастся подписать контракт с Денисом Глушаковым. Пока не могу сказать, когда это случится, но мы надеемся. Переговоры продвигаются в положительном ключе.

У нас есть список игроков, которых мы рассматриваем. Могу сказать, что у нас еще будет усиление до конца трансферного окна», – сказал Ульянов.