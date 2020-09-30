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    Спортивный директор «Химок»: «Переговоры с Глушаковым проходят в положительном ключе»

    Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым.

    «Мы очень надеемся, что нам удастся подписать контракт с Денисом Глушаковым. Пока не могу сказать, когда это случится, но мы надеемся. Переговоры продвигаются в положительном ключе.

    У нас есть список игроков, которых мы рассматриваем. Могу сказать, что у нас еще будет усиление до конца трансферного окна», – сказал Ульянов.

    • Ранее функционер говорил, что в шорт-листе «Химок» 20 футболистов.
    • Глушаков – свободный агент. Последним его клубом был «Ахмат».
    • «Химки» идут на 14-м месте. В пятницу команду возглавил Игорь Черевченко.

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    Источник: Sport24

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