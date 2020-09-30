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  • РПЛ выбирает лучшего тренера августа. На награду претендуют Семак, Мусаев, Тедеско, Гончаренко и Николич

РПЛ выбирает лучшего тренера августа. На награду претендуют Семак, Мусаев, Тедеско, Гончаренко и Николич

30 сентября 2020, 11:34
8

РПЛ представила список из пяти кандидатов на звание лучшего тренера лиги в сентябре.

На награду претендуют Сергей Семак («Зенит», 7 очков в трех матчах), Мурад Мусаев («Краснодар», 7 очков), Доменико Тедеско («Спартак», 6 очков), Виктор Гончаренко (ЦСКА, 6 очков) и Марко Николич («Локомотив», 7 очков).

Лучшего тренера месяца совместно с болельщиками будут выбирать эксперты Российской Премьер-Лиги и канала Матч Премьер.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар ЦСКА Локомотив Гончаренко Виктор Николич Марко Семак Сергей Мусаев Мурад Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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Январь 59
1601455207
Для того что бы Мусаев взял титул лучшего, нужно сегодня победить 1:3. Если быки не проходят дальше в ЛЧ , то Мусаев может вылететь из этого списка и возможно навсегда.
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paracetamol
1601456611
Разумеется Семак, хотя и он не без греха!
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nosovaianayen
1601457448
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Spartak №1
1601459446
Тедеско, Слуцкий, Федотов те от которых не ждали ... но они выстрелили вместо Семака можете ставить кого угодно там состав и без тренера должен выигрывать РПЛ
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Garrincha58
1601460174
а где Новиков? он же полностью переиграл Семака
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Йост
1601461326
Лучший пока на данный момент - Доменико Тедеско, хоть я и не болельщик "Спартака"
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житель СПб
1601484414
Победу дали Семаку... Без комментариев. Я бы выделил Федотова, Карпина. А Семак и Тедеску, на мой взгляд, очень похожи: ни тот, ни другой не обладают стратегическим и тактическим видением. Ведут себя по ситуации. Разница между ними только во внешнем проявлении: один прыгает и гримасничает, а другой старается сохранять внешнее хладнокровие, держит эмоции внутри.
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