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    РПЛ выбирает лучшего тренера августа. На награду претендуют Семак, Мусаев, Тедеско, Гончаренко и Николич

    РПЛ представила список из пяти кандидатов на звание лучшего тренера лиги в сентябре.

    На награду претендуют Сергей Семак («Зенит», 7 очков в трех матчах), Мурад Мусаев («Краснодар», 7 очков), Доменико Тедеско («Спартак», 6 очков), Виктор Гончаренко (ЦСКА, 6 очков) и Марко Николич («Локомотив», 7 очков).

    Лучшего тренера месяца совместно с болельщиками будут выбирать эксперты Российской Премьер-Лиги и канала Матч Премьер.

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    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      nosovaianayen 3 минуты назад

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      Рейтинг: +8473

      paracetamol 17 минут назад

      Разумеется Семак, хотя и он не без греха!

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      Рейтинг: +1012

      Январь 59 40 минут назад

      Для того что бы Мусаев взял титул лучшего, нужно сегодня победить 1:3. Если быки не проходят дальше в ЛЧ , то Мусаев может вылететь из этого списка и возможно навсегда.

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      Рейтинг: -230

      Спартач80 > Январь 59 29 минут назад

      Почему именно такой счёт?Дома то выиграли 2:1...

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