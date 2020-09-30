РПЛ выбирает лучшего тренера августа. На награду претендуют Семак, Мусаев, Тедеско, Гончаренко и Николич

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РПЛ представила список из пяти кандидатов на звание лучшего тренера лиги в сентябре.
На награду претендуют Сергей Семак («Зенит», 7 очков в трех матчах), Мурад Мусаев («Краснодар», 7 очков), Доменико Тедеско («Спартак», 6 очков), Виктор Гончаренко (ЦСКА, 6 очков) и Марко Николич («Локомотив», 7 очков).
Лучшего тренера месяца совместно с болельщиками будут выбирать эксперты Российской Премьер-Лиги и канала Матч Премьер.
Выбираем лучшего тренера месяцаОтдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/LSmARxh7X5В этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/bGJz3OqbUA— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2020