Тренер ПАОКа Феррейра: «Ни мы, ни «Краснодар» не являемся фаворитами»

Главный тренер греческого ПАОКа Абель Феррейра поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара». Несмотря на победу россиян в первой встрече, португалец не считает их фаворитами.
«Когда мы говорим о таких двух командах, нельзя сказать, что кто-то является фаворитом. У обеих есть свои сильные стороны. Мы проделали путь, о котором и должны думать. Нужна самоотдача», – сказал Феррейра.
- В первом матче «Краснодар» победил со счетом 2:1.
- Ответная игра состоится завтра, 30 сентября.
- В последнем туре своих чемпионатов обе команды сыграли вничью.
Источник: УЕФА