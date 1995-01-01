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    Тренер ПАОКа Феррейра: «Ни мы, ни «Краснодар» не являемся фаворитами»

    Главный тренер греческого ПАОКа Абель Феррейра поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара». Несмотря на победу россиян в первой встрече, португалец не считает их фаворитами.

    «Когда мы говорим о таких двух командах, нельзя сказать, что кто-то является фаворитом. У обеих есть свои сильные стороны. Мы проделали путь, о котором и должны думать. Нужна самоотдача», – сказал Феррейра.

    • В первом матче «Краснодар» победил со счетом 2:1.
    • Ответная игра состоится завтра, 30 сентября.
    • В последнем туре своих чемпионатов обе команды сыграли вничью.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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