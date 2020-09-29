Тренер ПАОКа Феррейра: «Ни мы, ни «Краснодар» не являемся фаворитами»

Главный тренер греческого ПАОКа Абель Феррейра поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара». Несмотря на победу россиян в первой встрече, португалец не считает их фаворитами.

«Когда мы говорим о таких двух командах, нельзя сказать, что кто-то является фаворитом. У обеих есть свои сильные стороны. Мы проделали путь, о котором и должны думать. Нужна самоотдача», – сказал Феррейра.