Хашимото – о Карпине: «Когда смотрел видео о нем, подумал: «Ого, вот это он жесткий». Так и есть»

Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото остался под впечатлением от работы с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

«Каждый тренер – это, прежде всего, человек, личность, а все люди вообще отличаются друг от друга. Конечно, очень много узнал о нем, когда понял, что поеду в «Ростов» – о его карьере в Испании, его играх за сборную России и так далее.

Когда смотрел видео о нем, подумал: «Ого, вот это он жесткий». И так оно и оказалось. Карпин действительно жесткий – дисциплина для него стоит на первом месте. И это правило для всех в команде. Будь ты игрок, кто-то из персонала или тренерского штаба – правила едины для всех.

Еще одна вещь, которая меня поразила, – его внимание к мелочам. Он очень пристально относится к этому, особенно на разборах. Ни во время матча, ни на тренировке не получится схалявить – он это точно заметит, и потом придется отвечать на очень-очень тяжелые вопросы на теории.

Еще его выделяет невероятное чувство юмора. Он любит веселиться, когда время подходящее. Вопросы с подвохом и шутки — это к нему. Он очень открытый человек, и, как по мне, это все можно назвать «рецептом успеха», потому что всем очень нравится работать в хорошей атмосфере», – сказал Хашимото в интервью «Спорт-Экспрессу».

27-летний японец перешел в «Ростов» летом из «Токио».

В этом сезоне РПЛ он забил четыре мяча.

«Ростов» идет в чемпионате на третьем месте.

Хашимото: «Ставлю своей целью забить десять голов за сезон»