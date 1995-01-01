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    Хашимото – о Карпине: «Когда смотрел видео о нем, подумал: «Ого, вот это он жесткий». Так и есть»

    Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото остался под впечатлением от работы с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

    «Каждый тренер – это, прежде всего, человек, личность, а все люди вообще отличаются друг от друга. Конечно, очень много узнал о нем, когда понял, что поеду в «Ростов» – о его карьере в Испании, его играх за сборную России и так далее.

    Когда смотрел видео о нем, подумал: «Ого, вот это он жесткий». И так оно и оказалось. Карпин действительно жесткий – дисциплина для него стоит на первом месте. И это правило для всех в команде. Будь ты игрок, кто-то из персонала или тренерского штаба – правила едины для всех.

    Еще одна вещь, которая меня поразила, – его внимание к мелочам. Он очень пристально относится к этому, особенно на разборах. Ни во время матча, ни на тренировке не получится схалявить – он это точно заметит, и потом придется отвечать на очень-очень тяжелые вопросы на теории.

    Еще его выделяет невероятное чувство юмора. Он любит веселиться, когда время подходящее. Вопросы с подвохом и шутки — это к нему. Он очень открытый человек, и, как по мне, это все можно назвать «рецептом успеха», потому что всем очень нравится работать в хорошей атмосфере», – сказал Хашимото в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • 27-летний японец перешел в «Ростов» летом из «Токио».
    • В этом сезоне РПЛ он забил четыре мяча.
    • «Ростов» идет в чемпионате на третьем месте.

    Хашимото: «Ставлю своей целью забить десять голов за сезон»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18315

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      С такой характеристикой - это тренер только для Спартака! Пора домой, Валера!!! ""*""

      1
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      Рейтинг: +41983

      portero 2 часа назад

      Для японца дисциплина святое...

      2
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      Рейтинг: +11140

      KLIM777 3 часа назад

      вообще жесткий, что при отсосе евреям сидел на лавочке и думал какой из всех жен больше всего цветы дарил

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +552

      Cromathaar 3 часа назад

      Хашимото, конечно, ничего сверхестественного не показывает, но тот факт, что он вообще не осел на лавку после "Токио", сам по себе удивляет.

      1
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      Рейтинг: +1218

      spartakuz > Cromathaar 59 минут назад

      Я бы сказал: приятно удивляет и в этом Главного тренера заслуга тоже.

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