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  • Хашимото – о Карпине: «Когда смотрел видео о нем, подумал: «Ого, вот это он жесткий». Так и есть»

Хашимото – о Карпине: «Когда смотрел видео о нем, подумал: «Ого, вот это он жесткий». Так и есть»

29 сентября 2020, 11:17
5

Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото остался под впечатлением от работы с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

«Каждый тренер – это, прежде всего, человек, личность, а все люди вообще отличаются друг от друга. Конечно, очень много узнал о нем, когда понял, что поеду в «Ростов» – о его карьере в Испании, его играх за сборную России и так далее.

Когда смотрел видео о нем, подумал: «Ого, вот это он жесткий». И так оно и оказалось. Карпин действительно жесткий – дисциплина для него стоит на первом месте. И это правило для всех в команде. Будь ты игрок, кто-то из персонала или тренерского штаба – правила едины для всех.

Еще одна вещь, которая меня поразила, – его внимание к мелочам. Он очень пристально относится к этому, особенно на разборах. Ни во время матча, ни на тренировке не получится схалявить – он это точно заметит, и потом придется отвечать на очень-очень тяжелые вопросы на теории.

Еще его выделяет невероятное чувство юмора. Он любит веселиться, когда время подходящее. Вопросы с подвохом и шутки — это к нему. Он очень открытый человек, и, как по мне, это все можно назвать «рецептом успеха», потому что всем очень нравится работать в хорошей атмосфере», – сказал Хашимото в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • 27-летний японец перешел в «Ростов» летом из «Токио».
  • В этом сезоне РПЛ он забил четыре мяча.
  • «Ростов» идет в чемпионате на третьем месте.

Хашимото: «Ставлю своей целью забить десять голов за сезон»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Хашимото Кенто Карпин Валерий
Комментарии (5)
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Cromathaar
1601368114
Хашимото, конечно, ничего сверхестественного не показывает, но тот факт, что он вообще не осел на лавку после "Токио", сам по себе удивляет.
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portero
1601372711
Для японца дисциплина святое...
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DOCTOR PENALTY
1601375624
С такой характеристикой - это тренер только для Спартака! Пора домой, Валера!!! ""*""
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zigbert
1601385236
Играет в Ростове недавно а уже изучил Карпина. Но главное то что умеет забивать.
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